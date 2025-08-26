DIRECTO | El fuego provoca una nueva noche en vela en los pueblos de Sanabria

Situación actual del incendio de Porto

Los vientos, con ráfagas constantes de 40 km/h del sur en La Baña, vuelven a ser determinantes para que el incendio forestal de Porto salte las defensas establecidas y ascienda hasta la cumbre que separa las provincias de León y Zamora.

Según los datos facilitados por el delegado de la AEMET en la zona noroeste de los incendios de Zamora y León ha habido vientos constantes entre 30 y 40 Km/h con rachas de hasta 60 km/h en diversos incendios, como este de Porto y en Fasgar-Igüeña y Garaño.

El trabajo en Porto en las horas más complicadas de la tarde por el viento ha consistido en contener el incendio con la intención de esperar una oportunidad durante la noche.

La zona de La Cabrera leonesa y zamorana, hacia donde avanza el incendio, es una serie de valles con orientación norte sur donde, ayudado por los vientos de poniente, el incendio puede avanzar con velocidad. Es una zona muy pedregosa donde los buldócer no pueden trabajar con facilidad. La estrategia se va a centrar en realizar pequeños contrafuegos que ayuden a ir cerrando poco a poco pequeñas partes del incendio.