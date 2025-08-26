En Directo

DIRECTO | El fuego provoca una nueva noche en vela en los pueblos de Sanabria

Los vecinos de los cinco pueblos evacuados se resisten a abandonar sus casas

Los incendios de Molezuelas de la Carballeda y el de Castromil están activos, pero ya sin calificación de riesgo

Se calcula que se podría haber quemado casi la mitad de la extensión del Parque Natural del Lago de Sanabria

El incendio de Porto provoca una nueva noche en vela en los pueblos de Sanabria

El incendio de Porto provoca una nueva noche en vela en los pueblos de Sanabria

Cedido

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents