En Directo
DIRECTO | El fuego provoca una nueva noche en vela en los pueblos de Sanabria
Los vecinos de los cinco pueblos evacuados se resisten a abandonar sus casas
Los incendios de Molezuelas de la Carballeda y el de Castromil están activos, pero ya sin calificación de riesgo
Se calcula que se podría haber quemado casi la mitad de la extensión del Parque Natural del Lago de Sanabria
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
En vilo
El fuego provoca una nueva noche en vela en los pueblos de Sanabria, desalojados por el humo.
La mayoría de vecinos de las localidades "evacuadas" deciden quedarse
Aunque el Cecopi ordenó esta tarde la evacuación, por abundante humo, de San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo la mayoría de vecinos han decidido permanecer en sus pueblos. En localidades como Rábano, hasta el que se desplaaron dos microbuses para el traslado, la mayoría de los vecinos optaron por quedarse para "defender" el pueblo.
Desalojos y reactivaciones de frentes, en una nueva jornada "negra" del incendio de Sanabria
Los vecinos de cinco localidades de Sanabria han revivido una pesadilla al decretarse de nuevo su desalojo ante la intensa concentración de humo y la reactivación de un flanco del incendio de Porto, que en las últimas horas se ha propagado en dirección a San Ciprián.
Pasadas las 19.00 horas, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) activó de nuevo el protocolo para proceder a la evacuación al Centro de Transportes de Benavente de los 145 habitantes censados de San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo, que el pasado jueves regresaron a sus viviendas y a los que cinco días después se recomendó que las abandonaran de nuevo.
Situación actual del incendio de Porto
Los vientos, con ráfagas constantes de 40 km/h del sur en La Baña, vuelven a ser determinantes para que el incendio forestal de Porto salte las defensas establecidas y ascienda hasta la cumbre que separa las provincias de León y Zamora.
Según los datos facilitados por el delegado de la AEMET en la zona noroeste de los incendios de Zamora y León ha habido vientos constantes entre 30 y 40 Km/h con rachas de hasta 60 km/h en diversos incendios, como este de Porto y en Fasgar-Igüeña y Garaño.
El trabajo en Porto en las horas más complicadas de la tarde por el viento ha consistido en contener el incendio con la intención de esperar una oportunidad durante la noche.
La zona de La Cabrera leonesa y zamorana, hacia donde avanza el incendio, es una serie de valles con orientación norte sur donde, ayudado por los vientos de poniente, el incendio puede avanzar con velocidad. Es una zona muy pedregosa donde los buldócer no pueden trabajar con facilidad. La estrategia se va a centrar en realizar pequeños contrafuegos que ayuden a ir cerrando poco a poco pequeñas partes del incendio.
Castilla y León mantiene cuatro incendios en nivel 2
La Comunidad mantiene cuatro incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (seis si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como cuatro más de nivel 1 y otros diez más activos. Se contabilizan, además, más de 700 personas evacuadas en los incendios leoneses de La Baña, Garaño, Molinaseca y Fasgar. Además, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios nueve carreteras secundarias, según la información recabada por Ical a través de la herramienta Inforcyl de la Junta y la DGT.
Nuevos cortes de carreteras
El CECOPI también ha informado de que quedan cerradas al tráfico:
- ZA-V-2635 desde San Ciprián a Trefacio
- ZA-P-2661 desde San Justo a Rábano y Coso
El CECOPI decreta la evacuación de cinco pueblos de Sanabria por el fuego
Benavente prepara de nuevo el operativo para acoger vecinos evacuados por el fuego de la comarca de Sanabria. Los efectivos de Protección Civil y Cruz Roja acaban de ser activados, según ha confirmado el Ayuntamiento de Benavente, a la espera de más información.
Los servicios de extinción de incendios trabajan en la contención de varias reactivaciones del fuego en San Martín de Castañeda, San Ciprián y en La Baña (León).
Desalojan cinco pueblos en Sanabria
El CECOPI de Zamora ha acordado proceder a desalojar los siguientes pueblos: San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo. Según censo, unas 145 personas se trasladan al Centro de Transportes de Benavente.
Castilla y León contrató 24 millones con la empresa que buscaba bomberos sin experiencia
La Junta de Castilla y León ha suscrito entre 2019 y 2025 hasta 19 contratos, por importe de casi 24 millones de euros, para la realización de trabajos relacionados con la prevención y la extinción de incendios, entre otros, con la empresa Orthem -Grupo Hozono-, que ahora analiza el Ejecutivo autonómico por la publicación en portales de empleo de una oferta a bomberos sin experiencia para la crisis forestal actual.
Tras conocer ese anuncio la pasada semana, publicado en el portal de empleo Infojobs, en el que la empresa demandaba bomberos para Castilla y León y no pedía experiencia previa en el combate con las llamas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su Ejecutivo iba a analizar esa circunstancia, a la vez que defendió que la formación y la seguridad del operativo era prioritaria.
Las esperanzas están puestas en el cambio de la climatología
Los servicios de extinción de incendios trabajan en la contención de varias reactivaciones del fuego en San Martín de Castañeda, San Ciprián y en La Baña (León). Por la noche consiguieron contener el fuego en San Martín de Castañeda y en San Ciprián se está trabajando para cerrarlo contra el río Carambilla. Pero lo que más preocupa es la situación del incendio en La Baña, "completamente descontrolado". "Vamos a intentar contenerlo en el límite de la provincia", asegura el jefe de jornada en el incendio forestal. La situación es "complicada" a causa de las altas temperaturas y el viento. "A ver si mejora la climatología, llueve y es la única manera de poder apagar esto", ha apostillado.
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- Los efectos del huracán en la provincia de Zamora: fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- Un vecino chino que reside en Palencia es pillado en Zamora transportando alburnos vivos
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños