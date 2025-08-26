Emprendedores
Despachos a 127 euros al mes en el vivero de empresas provincial de Zamora
La Diputación de Zamora fija los nuevos precios de uso de las instalaciones
Los emprendedores que pretendan iniciar su actividad disponen de despachos en el vivero de empresas de la Diputación de Zamora, en la carretera de la Aldehuela, desde 127,64 euros al mes, más IVA.
Los nuevos precios fijados por la Institución provincial fija una cuantía de entre esa cantidad y un máximo de 250,90 euros por cada despacho, dependiendo de su tamaño, que van de los 13,53 a los 26,6 metros cuadrados.
En cuanto a las naves de las instalaciones, su tamaño oscila entre los 33,24 y los 71,24 metros cuadrados y su precio varía desde los 333,40 euros el más barato a los 672,09 euros al mes el más caro, más IVA. Además de esos espacios, el precio incluye el uso de servicios comunes, el mobiliario, la calefacción, el agua, la energía, la vigilancia, el aparcamiento, la prevención de incendios o el aseo.
