"Compartir tus ideas con otros magos hace que este arte crezca"

Xulio Merino es sinónimo de magia con esponjas.

Soy especialista en este tipo de magia y es lo que más me ha popularizado en el mundo de los magos. Se trata de magia con objetos pequeñitos. Las esponjas son bolitas como narices de payaso, pero sin agujero, y hacer magia con ellas es un poco similar a hacer magia con monedas. De hecho, gran parte de las cosas que creo las aprendo de muchos magos que hacen magia con monedas como Miguel Ángel Gea o Pipo Villanueva. Ellos desarrollan el trabajo de la magia con monedas y, a partir de ahí, yo lo traduzco a las esponjas. También me nutro de toda la amplia literatura mágica que hay al respecto. Son efectos muy variados de bolas que viajan, que cambian de color, que se transforman, que se multiplican…

Y, ¿cómo empezó a trabajar con estos objetos?

Aprendí un par de juegos de cartas, pero luego empecé a probar las esponjas con el público y era una de las cosas que mejor reacción y acogida tenían en los espectadores, lo que te incita a seguir trabajando. Además, los propios magos aprecian que la técnica es buena y que las posiciones son depuradas, lo que también me anima a seguir desarrollando este tipo de magia. Y hay un poco de obsesión porque cuando algo me gusta, voy hasta el infinito (risas) y llevo ya quince años.

¿Y qué tienen las esponjas de especial para que siga utilizándolas?

Los magos tenemos estrechas relaciones con todos los objetos que manejamos. Yo en el espectáculo hago mucha magia también con gomas elásticas, con cuerdas, con monedas… utilizo mucha variedad de elementos y cada uno te aporta. Unos son más prácticos para unas cosas, otros para otras... Las esponjas son blanditas, son coloridas, son muy vistosas y se puede jugar con la idea de la porosidad, lo que resulta un concepto muy bonito.

Tanto las ha trabajado y estudiado que hasta tiene un manual.

Publiqué en 2017 "Esponjismagia xuliana" donde explico todas las ideas a las que hemos ido llegando durante estos años. Hice un poco recopilatorio tanto de mis mejores ideas en el momento de publicarlo como de toda la técnica básica para que la gente que está comenzando pueda aprender.

Desde la Escuela Mágica de Madrid, desde los años ‘70 en España, se ha formado una comunidad mágica muy rica que nace del compartir

Una característica de muchos magos, como usted, es que comparten su trabajo con la comunidad mágica. ¿Qué les mueve a hacerlo?

Yo creo que se debe a que todos los magos somos muy buenas personas (risas). Principalmente responde a una cuestión cultural moderna. En la cultura más clásica la magia tendía más al ocultismo y solo se transmitía de maestro a discípulo y poco más. Sin embargo, desde la Escuela Mágica de Madrid, desde los años 70 en España, se ha formado una comunidad mágica muy rica que nace del compartir. Como ejemplo, yo cuando empecé en magia y tuve la ocasión de conocer a los grandes magos de Galicia, desde Kiko Pastur, a Román García o el mago Antón, me trataban como un amigo de toda la vida cuando yo era un chaval que llevaba solo año y medio. Esta relación hace que cuando tú tienes una idea, la compartas para que los compañeros que quieran la usen, lo que ayuda a que este arte crezca. Personalmente, me parece un grandísimo honor y una maravilla que entre toda la magia que existe en tu espectáculo, en el que, a lo mejor, va a haber una docena de trucos; un compañero elija uno de ellos para también utilizarlo.

¿Qué podrá ver quien asista a su espectáculo de Zamora?

Es un espectáculo de risa y magia. Es un show recopilatorio. Llevo 15 años en la magia y hace 10 años ideé un recopilatorio de mis mejores creaciones. Están condensadas todas mis mejores magias. Se trata de un popurrí muy alocado, divertido y lleno de comedia.

El mago en uno de sus números. / Cedida

¿Ha cambiado mucho este arte desde que empezó?

Cuando empecé iba chapoteando y no me enteraba de todo lo que había (risas). Tenemos la suerte de que hay muchísimo nivel. Hay magos brillantes en todas las disciplinas. Cada año salen cinco magos brillantes y ahora hay muchos chavales que tienen entre 15 y 20 años y que están empezando a sacar unas ideas muy interesantes.

Para usted un buen mago es aquel que...

De cara al espectador, como la parte oculta no se muestra, tú puedes estar haciendo un truco de hace 60 años pero, si la idea la reproduces tal cual se hacía y si eres muy carismático y conectas muy bien con la gente, eso ya es ser muy bueno. Para mí es importante que sea alguien que haya estudiado, que haya invertido un tiempo, que le haya puesto un cariño, que no se le vea el truco y que la gente se emocione al verlo. Sobre este asunto Arturo de Ascanio, el primer gran maestro que tuvimos en España, mencionaba tres cualidades básicas que son mente, corazón y manos. El mago tiene que ser muy bueno a nivel ingenioso y creativo, pero también a nivel de conectar con el público. Él hablaba de Fred Kaps, decía que era el mejor mago que había visto nunca, absolutamente brillante. Cualquiera que se acerque a Fred Kaps es muy bueno, lo cual es complicado, por no decir que resulta imposible... Es como si un futbolista tiene que parecerse a Messi.

Suscríbete para seguir leyendo