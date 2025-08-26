Los bomberos rescataron semiinconsciente al niño que se cayó de una garita de la cárcel vieja de Zamora

El golpe sufrido en la cabeza al precipitarse desde una de las garitas de vigilancia de la antigua prisión dejó semiinconsciente al menor de edad que permanecía en el viejo edificio de la carretera de Almaraz acompañado de otros dos amigos, también menores. El niño de 13 años, con pronóstico reservado tras ser ingresado en el Hospital Virgen de la Concha, fue atendido en el lugar del suceso por la Policía Municipal y por personal sanitario que se desplazó con una ambulancia del servicio de emergencias 1 1 2.

Fue uno de los amigos del accidentado el que llamó a emergencias hacia las 20.37 horas, posiblemente, al observar la caída desde una altura considerable y que el herido no respondía. El complicado lugar al que cayó el menor zamorano complicó el rescate que llevaron a cabo efectivos del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora que acudieron en su auxilio.

Los bomberos tuvieron que maniobrar desde la parte superior del antiguo penal, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista David Gago. La garita se encuentra en el exterior de lo que es el propio recinto penitenciario, en una zona de acceso "compleja" junto a un camino de tierra estrecho e inaccesible para la ambulancia, de acuerdo con la información facilitada por el 1 1 2. Al parecer, los tres menores de edad se hallaban en el lugar como si de una zona de juegos se tratara.

