El Ayuntamiento de Revellinos evita una estafa en 24 horas

La estafa al Ayuntamiento de Revellinos de Campos que tenían planificada tres individuos no cuajó gracias a la diligencia de la institución local, cuyos responsables sospecharon enseguida de la veracidad de la última dirección del correo electrónico que variaba la cuenta bancaria facilitada 24 horas antes desde otra dirección de email.

El Consistorio había contratado una instalación de aire acondicionado para las dependencias municipales con una empresa de Valladolid que el 3 de octubre de 2024 le remitió un mensaje por correo electrónico en el que figuraba la cantidad a abonar y el número de cuanta en el que debía ingresarse.

Tan solo 24 horas después, la institución local recibió otro correo, enviado desde otro email con una dirección muy similar al que había llegado a la entidad local el 3 de octubre y en el que se comunicaba otro número de cuenta para hacer efectivo el pago de la instalación acometida por la empresa vallisoletana.

Los implicados en este intento de estafa informática que pretendían inducir a error al Ayuntamiento no consiguieron su objetivo, al percatarse el personal municipal de las diferencias entre ambas cuantas de correo electrónico y comprobar que el mensaje recibido el 4 de octubre de 2024 no se había remitido desde la empresa de climatización de Valladolid.

La denuncia inmediata en la Guardia Civil concluyó con la detención de un sospechoso, de iniciales A.F.G., sin antecedentes penales, que ha terminado imputado por un delito de intento de estafa, sin que se haya podido implicar a las otras dos personas que, al parecer, son las que tuvieron la idea. De hecho, la Fiscalía de Zamora le acusa como colaborador necesario para llevar a cabo el engaño.

En juego, un año de cárcel

Esa participación puede costar al único procesado un año de prisión y la inhabilitación para ejercer el derecho a presentarse como candidato a unas elecciones (sufragio pasivo) por el mismo tiempo de la condena, si la jueza considera que existen suficientes pruebas como para dictar una sentencia condenatoria.

Los delitos informáticos son de difícil resolución por la complejidad a la hora de rastrear a los ciberdelincuentes que procuran actuar desde la web profunda (dark web) que se usa para ocultar la identidad y la ubicación de los usuarios que usan Internet para delinquir. En este caso, la Guardia Civil de Zamora logró dar con el ordenador desde el que se envió el correo electrónico utilizado para hacerse pasar por la empresa de climatización.

Las autoridades aconsejan desconfiar si un correo electrónico solicita datos personales o bancarios o si, como en este caso, rectifica un número de cuenta que acababa de recibir el Ayuntamiento de Revellinos. En situaciones como esta, se insta a que se contacte directamente con la empresa o la entidad bancaria; o con el sitio web oficial de la empresa o del banco, según la notificación llegue de uno u otro lugar. Esa comprobación se puede realizar copiando en el navegador que se utilice para entrar en Internet la dirección del correo electrónico o del enlace de la página a la que se remita a la persona que lo recibe, lo que permite saber si se trata de una dirección que existe o no. De ese modo, se puede descubrir si hay un intento de estafa detrás de esas comunicaciones que han llegado a nuestro correo electrónico.

