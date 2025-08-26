El Ayuntamiento y la Junta amplían el curso de la Liga institucional al Espacio de Conciliación y Apoyo a las Familias de Zamora

La buena relación entre la Liga Zamorana de la Educación y la Cultura Popular y el Ayuntamiento de Zamora siguen dando sus frutos tal y como se puede ver a través de la iniciativa de financiación durante el mes de agosto por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, igualdad y Salud Pública.

Tarjetas didácticas sobre mujeres relevantes. / Emma V. Díaz / LZA

"Estamos aprovechando este mes en el que el Ayuntamiento nos ha permitido hacer esta extensión, porque realmente el curso terminaba en julio, pero dados los beneficios que supone para los niños, lo hemos ampliado. Esta financiación la hace, por una parte la Junta y por parte el Ayuntamiento. El local también es de este último, por lo que todas las administraciones intervienen", explica el presidente de la Liga Zamorana, José Manuel Martín.

Mural de actividades científicas. / Emma V. Díaz / LZA

La iniciativa permite a los niños crecer en un entorno familiar y educativo que facilita la conciliación familiar en la época estival: "Hay que apostar por la protección a la infancia. Y este lugar otorga alas y raíces. Raíces porque es un lugar confortable al que vienen los niños, y alas porque los profesionales y aquellos que participan en la Liga de la Educación les otorgan la autonomía y la libertad de ser ellos mismos. Entonces, yo creo que es algo por lo que todos debemos apostar y agradecemos mucho la parte implicada a nivel institucional que es necesaria porque da el impulso económico y el impulso de presencia social", relata Elena Corral, vicepresidenta del Espacio de Conciliación y Apoyo a las Familias de Zamora.

Auxi Fernández visitando las instalaciones. / Emma V. Díaz / LZA

La educación es el eje fundamental de este proyecto, y para Auxi Fernández, concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Salud Pública, también lo es: "Aquí se imparte una educación que respetuosa, y no solo eso, sino que previene con la diversidad, con la convivencia, con los valores, porque creo que es lo que estamos necesitando. Previene en ese sentido un poco la intolerancia contra la cual tenemos que luchar porque estamos en un momento difícil y en un mundo muy complicado. La educación es la única vía que nos puede salvar de todo ello, y el Ayuntamiento está y estará siempre apoyando la educación. Para nosotros es un placer tener profesionales y poner a su disposición los recursos para que eso sea posible".

Elena Corral y José Manuel Martín. / Emma V. Díaz / LZA

El centro esta formado, no solo por profesionales de la educación, sino también por aquellos cuya vocación está ligada al propio sector, como es el caso de Elena: "La primera reunión a la que yo acudí estaba aquí sentada cuando vino una niña, me abrazó, me miró a los ojos y dije: "Mi profesión es ser profesora, por lo que no tuve más remedio y más placer que decir que había que apostar por un lugar así. Hay que apostar siempre por la educación, porque es lo único que nos hace libres.

Aprobación del expediente

Tal es el apoyo de las instituciones hacia este tipo de proyectos que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado un expediente para contratar, mediante un procedimiento abierto, el servicio "Aulas educativas de apoyo", por un presupuesto total de 73.648 euros, para los próximos años. Dicha cantidad se desglosa en 30.224 en 2026, 36.824 en 2027 y 6.599 en 2029. Una vez aprobado, se publicará en la plataforma de Contratos del Sector Público para su licitación y que se pueden presentar las proposiciones, por parte de los interesados, en los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio.