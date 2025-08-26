El Ayuntamiento gana en Los Bloques 3.185 metros cuadrados de uso público

El Ayuntamiento de Zamora ganará 3.185 metros cuadrados en el barrio de Los Bloques con el desarrollo del plan parcial Hernán Cortés cuyo estudio de detalle recoge la cesión de ese espacio para crear dotaciones comunitarias y para espacios de uso público que se situarán sobre la barriada de Asturias, en concreto, en la parte de la que parte la carretera de acceso a esa parte de la capital que desemboca en la carretera de la Aldehuela, vial que en el que se intervendrá desde la calle de Colón.

El polvorín, edificio militar de 1740 a restaurar. | L.O.Z. (ARCHIVO)

La mayor parte de ese suelo que los promotores de las viviendas a construir (entre 35 y 81 con un máximo de cuatro plantas por bloque) cederán al Consistorio de Zamora se destinará, en su mayoría, al ocio, esparcimiento y disfrute colectivo. En concreto, serán 2.709 metros cuadrados del total de la parcela en la que la institución local podrá levantar plazas para el uso del vecindario y jardines, espacios verdes, actuaciones que redundan en el bienestar de la ciudadanía al proporcionar áreas verdes y de encuentro.

El barrio de Los Bloques es uno de los que tiene menos espacios al aire libre para el esparcimiento de su población y para facilitar la interacción social, lo que redundará en una mejora de la vida en el barrio. El Ayuntamiento puede usar parte de esa parcela para construir parques infantiles en una de las áreas de la capital con más población joven.

El resto del suelo que se cederá a la institución local cuando se desarrolle el plan parcial Hernán Cortés está previsto en el estudio de detalle que sea para dotación comunitaria, es decir, para construir equipamiento educativo, colegios públicos o centros con destino a actividades sociales o en favor de un colectivo o asociación sin ánimo de lucro y que redunde en la comunidad; con finalidad sanitaria, como hospitales o centros de salud; parques y centros culturales que beneficie a toda la población. En este caso, el Ayuntamiento promueve esas nuevas dotaciones o cede ese suelo para que otras instituciones de ámbito superior (comunidad autónoma o Estado) financien esos edificios.

La Administración local recibe también una parcela de 1.150 metros cuadrados par uso residencial, para viviendas sociales, mientras que se destina un 30% de los 11.500 metros cuadrados del suelo urbanizable para levantar 24 viviendas de protección pública.

Por lo que respecta al edificio del antiguo polvorín, construido en el año 1.737 bajo el reinado de Felipe V, proyecto del ingeniero militar formado en Francia Pedro Moreau, se restaurará y se mantendrá una amplia zona verde que lo delimite.

Suscríbete para seguir leyendo