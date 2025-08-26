Aparece el autor que hizo realidad el sueño de la biblioteca de una niña en Zamora
El hombre muestra su identidad y alude al "efecto mariposa" iniciado por esta pequeña zamorana
Se cierra el círculo de la noticia más inspiradora de los últimos días en Zamora. En las últimas horas, la madre de una niña que durante la pasada primavera ideó una biblioteca de cartón en Parque Luz (y que fue robada), buscaba al autor del colorido baúl que de forma inesperada había aparecido en el barrio para darle las gracias.
Su autor, aunque en un principio mantuvo su anonimato, finalmente ha dado la cara escribiendo una emotiva carta en la que explica cómo se enteró de la iniciativa de esta pequeña lectora y cómo decidió hacer su sueño realidad.
"Hoy os voy a contar una historia:
Hará unos tres meses que vi en el grupo de Orgulloso de ser zamorano una publicación de una chica comentando que su hija había tenido la iniciativa de hacer una pequeña biblioteca de barrio para compartir libros, y pensé: "cómo se puede tener un corazón tan grande". Una niña que tiene la ilusión y el coraje de compartir su cultura con otros niños, y NO de estar permanentemente mirando su propio ombligo. Eso no te lo enseñan en la escuela ni en tu casa. Bueno, tus maestros o tus padres te pueden abrir un poco el camino, pero la parte más grande tiene que salir de tu interior, y me recordó mucho a mí cuando era niño, porque yo siempre he sido muy inconformista y muy ambicioso prácticamente desde cuando nací
El problema de cuando eres un niño, es que tu ilusión es muy grande, pero tus recursos son muy pequeños, y aunque tú te lo tomes muy en serio, la mayoría de los adultos NO te toman en serio , y los pocos que te toman en serio como pueden ser tus abuelos o tus amigos... Ellos NO tienen la capacidad que desearían para ayudarte, pero yo en este caso sí que tengo capacidad para poder ayudarte.
Esto es como cuando aprendes a andar en bicicleta. Necesitas a una persona más grande y más fuerte que tú que te apoye y te ponga una mano en el hombro y te dé un pequeño empujón para que no pierdas el equilibrio para que puedas defenderte tú sóla.
No se pueden sacar libros a la calle en una caja de cartón, porque van a durar dos telediarios.
Yo sin embargo, que soy un profesional de esta materia, sí que tengo capacidad y recursos para hacer un baúl en condiciones para meter libros, y que estén bien protegidos en la calle.
Es un pequeño esfuerzo para mí, pero para una gran causa para ella.
Digamos que es un pequeño empujón en tu bicicleta, para que tú puedas llegar muy lejos por ti misma.
Como decía Isaac Newton: Toda acción provoca una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario.
Ahora mismo acabamos de empezar gracias a ti, lo que se llama el efecto mariposa, que va a provocar una reacción en cadena que muy pronto comenzará a ver sus frutos.
Un abrazo"
Su autor es David Cerdera, quien ha compartido imágenes del proceso de creación.
