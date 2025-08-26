En 22 pueblos zamoranos sigue prohibido caminar por el monte por riesgo extremo de incendios

Un total de 22 localidades zamoranas mantienen hasta el próximo viernes día 29 incluido la prohibición de caminar por el monte, bajo multa para quienes incumplan esa prescripción. La única excepción que se permite es hacerlo para ir a alguna propiedad o que vayan a realizar alguna actividad profesional, de emergencia o de interés general. Así se recoge en una nueva orden publicada este martes por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, por la que se prolonga la aleta por riesgo extremo de incendios por causas meteorológicas, vigente desde el pasado fin de semana.

Ese "riesgo extremo" afecta a todos los pueblos pertenecientes a los ayuntamientos de Porto, Galende, Trefacio y San Justo, que coinciden con los municipios que más han sufrido el gran incendio forestal de Porto. Entre las prescripciones especiales que se establecen para todo el territorio de estos ayuntamientos, incluidas sus 22 localidades, figura la prohibición del "tránsito y la estancia en los montes de personas y vehículos", con la excepción de quienes se dirijan a una propiedad, desarrollen actividades profesionales, accedan a entornos urbanos o quienes lleven a cabo actuaciones de emergencia, interés general o trabajos de vigilancia y extinción de incendios forestales. El resto de las personas que caminen por el monte sin una de estas justificaciones estarán infringiendo esa orden y pueden ser multados por ello.

Igualmente, en esos pueblos no se pueden utilizar ahumadores en la actividad apícola en el monte ni a menos de 400 metros de él, ni se puede usar en esa área maquinaria que genere o pueda causar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, ni realizar trabajos que puedan originar incendios.

Esas prohibiciones, vigentes inicialmente hasta el viernes, son a mayores de las que ya se establecen para toda Castilla y León por el riesgo existentes de incendios, tales como no tirar cohetes ni pirotecnia, no hacer barbacoas al aire libre, ni incluso en espacios habilitados para ello, así como no encender fuego en el monte, ni en zonas recreativas o de acampada.

Las localidades zamoranas afectadas por las medidas adicionales por "riesgo extremo" por las que no es posible ni siquiera pasear por el monte son: Porto, Cubelo, Galende, Ilanes, Moncabril, Pedrazales, El Puente, Rabanillo, Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo, San Martín de Castañeda, Vigo, San Justo, San Ciprián de Sanabria, Rábano de Sanabria, Rozas, Coso, Barrio de Rábano, Trefacio, Villarino de Sanabria, Murias y Cerdillo.

La Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento para que tanto en estas 22 poblaciones como en el resto de la provincia se extreme la prudencia estos días y se adopten medidas de precaución en las actividades al aire libre ante el riesgo de incendios forestales, ya que "cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a situaciones de riesgo para poblaciones y bienes". También ha recordado que, en caso de avistamiento de posibles incendios forestales, se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 1-1-2.

Suscríbete para seguir leyendo