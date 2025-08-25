Zamora sigue siendo un oasis en el precio del alquiler

Casi toda España paga ya el metro cuadrado más caro de su historia. Todo el país, 48 de las 50 provincias, incluida Zamora y excepto Soria y Teruel, registraron durante el segundo trimestre precios de alquiler récord. Sin embargo, Zamora continúa siendo una de las provincias con el metro cuadrado más barato de España.

Durante los siete primeros meses de 2025 todas las comunidades autónomas de España han superado el precio máximo histórico del alquiler. Esto quiere decir que en todas las comunidades ya se han sobrepasado los precios máximos alcanzados en los años de la burbuja inmobiliaria de 2007, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que mide el precio de la vivienda en alquiler en España desde el año 2006. En el caso de España, la media nacional rebasa su máximo en junio de 2025 y alcanza los 14,38 €/m2 al mes, con una subida interanual del 14%. Así, de media en España se paga por un piso de 80 metros cuadrados 1.150 € al mes.

"Estamos asistiendo a uno de los momentos más críticos para el mercado del alquiler. Por primera vez, los precios de todas las comunidades autónomas han alcanzado máximos históricos, y en algunas zonas superan en más de un 60% los niveles registrados durante la burbuja de 2007. Este fenómeno no es puntual: el precio a nivel nacional ya registró precios históricos en 2022 y va marcando un récord año tras año. Esta situación responde a un desajuste estructural cada vez más acusado entre una oferta muy limitada y una demanda creciente y sostenida en el tiempo. La tensión es tal que, en muchas ciudades, el acceso al alquiler se ha convertido en un auténtico desafío, sobre todo para los jóvenes y las familias con menos recursos, que utilizan el alquiler como primera solución habitacional. Las previsiones indican que el tensionamiento continuará y los precios seguirán al alza todo el año mientras la oferta no aumente", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Así, en julio de 2025 nueve comunidades autónomas han llegado a máximos. Se trata de las comunidades de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid y el País Vasco. En junio de 2025 fueron cuatro comunidades las que llegaron a máximos (Aragón, Castilla y León, Galicia y Murcia), en mayo dos comunidades más (Andalucía y Canarias) y en enero La Rioja y Navarra llegaron a máximos.

Precio vivienda alquiler por CC.AA

Precio de la vivienda por comunidad autónoma. / Cedida

48 capitales de provincias llegan a precios máximos en 2025

En el caso de las capitales de provincia, de las 49 analizadas, 48 han alcanzado el precio máximo durante 2025. La única que capital de provincia que no ha alcanzado máximos es Cuenca, que alcanzó máximos en junio de 2022 con un precio medio de 8,51 €/m2 al mes. Ahora mismo, el precio se encuentra un -13,9% por debajo de ese máximo y se paga 7,33 €/m2 al mes en julio de 2025.

Analizando al detalle, la mayoría de las capitales han alcanzado máximos en los últimos meses: en 22 capitales de provincia se han alcanzado precios máximos en julio de 2025, 10 de ellas lo hicieron en junio de 2025, seis de ellas en mayo de 2025, cuatro de ellas llegaron a máximos en abril, una lo hizo en marzo, tres en febrero y dos en enero de 2025.

Precio vivienda alquiler por capitales de provincia

Precio del alquiler de la vivienda por capitales de provincia. / Fotocasa

