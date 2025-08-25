Todas las vidas del zamorano Miguel Alonso

"¡Qué curioso, penoso y, a la vez, inexplicable el silencio nacional a propósito de esta efeméride!", escribió, allá por 1984, Miguel Alonso Gómez con motivo del I Centenario del nacimiento del poeta zamorano León Felipe. "Era más que una dedicatoria. Era un lamento. Una denuncia elegante, casi resignada, de cómo España olvida a los suyos hasta que es demasiado tarde. Miguel estaba hablando de León Felipe... pero, sin saberlo, estaba hablando de sí mismo". De esta forma, Patricia, sobrina segunda de Miguel, narra en su libro el momento en el que encontró una nota de su tío sobre la obra "Como tú, piedra".

Miguel Alonso nació en Villarrín de Campos un 25 de agosto de 1925, y falleció en Bilbao el 5 de septiembre de 2002. Musicólogo, compositor español y uno de los representantes más cualificados de la música española contemporánea. Un hombre que, como señala Patricia, "estuvo formándose hasta los 50 años".

Miguel vivió varias vidas: la de sacerdote, la de organista y maestro de capilla de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, la de profesor en San Salvador, la de colaborador de la revista Internacional de Música Salterium, la de asesor de la Comisión de Música Sacra de la Diócesis de Roma, la de representante del Secretariado Nacional para la Liturgia y asesor de la Sagrada Congregación de Ritos del Vaticano para la Sagrada Liturgia, la de miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la de jefe del departamento de promoción musical de Radio 2 entre 1981 y 1986, y director de clásica entre el año 91 y 93.

Miguel Alonso saluda a la entonces princesa de Asturias, doña Sofía, en 1964. | ARCHIVO

Cien años después de su nacimiento, y de haber vivido hasta 11 vidas diferentes, Miguel está siendo olvidado, convirtiendo, según Patricia, el sueño de ser recordado en pesadilla. Es solo en Villarrín de Campos donde parece que aún sigue viva su memoria: "Yo siempre digo que uno no muere mientras sea recordado".

Es por ello que, para seguir recordándole, el 25 de agosto tendrá lugar la celebración de su centenario en su pueblo natal a las 20.00 horas. Para ello, su sobrina segunda realizará una ruta por las zonas más representativas del pueblo acompañada de su tío gracias a la Inteligencia Artificial. Además, el encuentro estará amenizado por la música del compositor e imágenes de archivo del mismo. Una experiencia a la que, según Patricia, "vendrá solo gente cercana al pueblo, aunque estaría encantada de repetirla más adelante si fuera necesario".

