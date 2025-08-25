Lidiar con el otro frente de los incendios en Zamora: el humano

Angustia ante la incertidumbre sobre las consecuencias que el incendio tendrá en sus vidas; la posibilidad de perder su casa, de sus explotaciones y sus recursos para mantener su forma de vida, junto a la lógica falta de información al minuto llevan a las víctimas de estos virulentos fuegos a sufrir crisis de ansiedad. "Es el síntoma más frecuente en este tipo de intervenciones porque la persona se enfrenta a una situación inesperada y peligrosa que se escapa a su control", explica Luisa Velasco Riego, una de las psicólogas que atendió a la población evacuada y realojada, integrante del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) de Castilla y León.

Vecinos de Camarzana de Tera durante la evacuación, axuliados por una psicóloga del Gripde. / EVA PONTE

El abandono del hogar y dejar atrás todas sus propiedades sin tener la certeza absoluta de que la situación será pasajera, refuerza esa angustia que estos profesionales intentan paliar mediante el "apoyo psicológico inmediato" para "tratar de ofrecer seguridad", a través de "técnicas de calma y acompañamiento constante".

Esas prácticas permiten aliviar a las víctimas, lograr que "comprendan que sus miedos son normales y que la situación está bajo control", lo que logra reducir el nivel de ansiedad, abunda la también vocal-presidenta del Colegio de Psicólogos de Zamora, cuyo convenio con la Junta, Protección Civil y el servicio del 1 1 2 les moviliza en casos de catástrofes o emergencias para asistir a la gente afectada. Este acuerdo mantiene operativo los 365 días del año y las 24 horas del día a profesionales de la Psicología, un operativo que dispone de 105 especialistas en toda la comunidad autónoma, que se desplazan en función de las necesidades. El equipo ha atendido a los desalojados de Camarzana a Benavente, Alcañices Puebla de Sanabria y Abejera, además de otras poblaciones de Castilla y León.

Un psicólogo atiende a realojados en el Centro de Negocios de Banavente. / EVA PONTE

Luisa Velasco remarca que psicólogos y psicólogas que se suman al equipo adquieren el "compromiso personal que implica priorizar la intervención en cualquier momento", responsabilidad que conlleva "dejar de lado nuestra actividad personal y laboral al ser activadas" y dar prioridad absoluta a la labor de auxilio psicológico a quienes se han visto envueltas en situaciones de crisis o emergencia que han puesto patas arriba sus vidas hasta el punto, como en estos incendios de Sanabria, Molezuelas de la Carballeda y Puercas que han provocado el desalojo de sus habitantes para preservar sus vidas.

Liberar la culpa por el otro

El equipo de psicólogos y psicólogas del Gripde carga con una de las funciones más traumáticas al asumir la comunicación de las malas noticias, pérdidas de vidas humanas, a las familias de víctimas mortales de esas situaciones de emergencia y catástrofe. Ya lo hicieron durante el incendio de la Sierra de la Culebra en el verano de 2022 y lo han tenido que hacer en estos últimos. A ese papel duro para estos profesionales, a pesar de disponer de formación para manejarlo, se agrega el auxilio y la ayuda a los familiares de personas fallecidas.

La "culpa por no haber podido ayudar a otras personas surge en estas situaciones junto a la impotencia e indefensión", otros sentimientos que integrantes del Gripde ayudan a gestionar para liberarles, "les ayudamos a estabilizar y a organizar sus pensamientos, a procesar la experiencia vivida y a que sus emociones no les superen". Los psicólogos y las psicólogas les hacen ver que esos sentimientos son normales, "les explicamos que se trata de reacciones normales a una situación anormal", indica Luisa Velasco, quien apunta que "esto les tranquiliza".

