"Hubo evacuados por los incendios en Zamora que sintieron miedo y pánico al creer que iban a morir"

"Mucho miedo, angustia y, en ocasiones, pánico porque pensaron que iban a morir" fueron algunos sentimientos que expresaron algunas víctimas de uno de los incendios que obligó a la evacuación urgente de la población. Sin mencionar la localidad exacta, Luisa Velasco Riego, psicóloga del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) alude a esta como "la intervención más dura" que tuvieron que vivir los integrantes de ese equipo. Una reacción más que lógica porque "el impacto es grande" para los vecinos y vecinas a los que se comunica esa urgencia en el abandono de su pueblo.

La experiencia extrema a la que se vieron sometidas estas poblaciones cercadas por el fuego explica que "la impaciencia fuera una constante" en Camarzana, Benavente, Alcañices, Puebla de Sanabria y Abejera. Si esta situación se prolonga en el tiempo, "es obligado ser muy cuidadosos con la información que se va facilitando a los afectados", expone la psicóloga experta en emergencias catástrofes Luisa Velasco Riego. "La información en emergencias es tan importante como la atención psicológica", apostilla, especialmente si se acuerda realojar a algunas de las víctimas de los incendios y a otras se les mantiene en los albergues.

Evacuación de Molezuelas de la Carballeda. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

De modo que "la claridad, la empatía a la hora de explicar" lo que motiva una y otra decisión son esenciales "para que se entienda como una medida de protección y no como un trato injusto o desigual". Ese cuidado máximo en la comunicación "es clave para reducir la angustia y mantener la calma", agrega la psicóloga. También tranquiliza a estas víctimas "saber que no están solas, que lo que sienten es compartido por otras personas que se encuentra en la misma situación y que sus reacciones son normales ante lo vivido".

A los albergues dispuestos en Benavente o en Puebla de Sanabria llegaron personas de todas las edades, desde mayores a jóvenes y menores de edad, algunas con necesidades especiales, pero todas con la misma sintomatología y necesidad de ser escuchadas para calmar su estado de alarma. Algunas de esas personas evacuadas pasaban sus vacaciones en las localidades amenazadas por el fuego, descolocadas por lo que estaba ocurriendo y sin tener claro si sería mejor permanecer en Zamora o regresar a sus hogares. "Esa falta de control también les generaba cierta ansiedad", declara Luisa Velasco.

Una construcción destruida por el fuego en Cubo de Benavente. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Seguridad, apoyo y técnicas de calma

"La angustia que sufren se refuerza por la salida del hogar, la incertidumbre y la falta de información", añade la experta psicóloga que detalla cuál es el papel que desarrollan, como psicólogos y psicólogas "ofrecemos seguridad, apoyo, técnicas de calma y acompañamiento constante".

Logrado ese objetivo, "cuando las personas entienden que sus miedos son normales y que la situación está bajo control, la ansiedad disminuye". Estos profesionales van contactando con las personas "para conocer cómo se encuentran y qué necesitan, desde su medicación, porque al salir de forma precipitada no la han podido coger, hasta resolver sus dudas. Algunas personas mayores se desorientan ante una situación de este tipo".

Miedos, preocupaciones y llanto

La escucha resulta básica para que las víctimas puedan dar rienda suelta a sus emociones, "se les permite que expresen sus miedos y preocupaciones, y que lloren", agrega Luisa Velasco, lo que se denomina la "ventilación emocional". Cuando la víctima de la catástrofe, en este caso de los incendios, son menores de edad, "nos adaptamos mediante el uso de un lenguaje más sencillo para validar lo que pueden estar sintiendo".

En cualquier caso, "lo primero es atender sus necesidades básicas inmediatas, especialmente brindar apoyo psicológico y asegurar un espacio seguro que les permita comenzar a atenuar el impacto emocional de lo vivido", sin perder de vista que "cada persona expresa sus pensamientos, sus emociones y su conducta de forma diferente".

La evacuación marga la gestión emocional del sucesos

Debe tenerse cuenta que "las condiciones en las que surge cada evacuación marcan la diferencia en la gestión emocional del suceso", de modo que, "mientras algunas personas se muestran tranquilas dentro de lo que cabe, otras presentan mayor nerviosismo".

La coordinación entre profesionales es esencial para "generar calma. Si las personas perciben que existe control de la situación, aumenta su sensación de seguridad y disminuye la ansiedad. Qué se ofrece y cómo se ofrece, el acompañamiento es tan esencial como cuidarles y darles recursos para reducir el impacto emocional".