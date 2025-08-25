Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora

Un niño de 13 años resultó herido grave a última hora de este domingo tras una caída en la antigua prisión provincial de Zamora.

En torno a las 20.37 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada solicitando asistencia médica. Al parecer, el joven se había precipitado desde una altura de un metro y medio en la parte trasera de la cárcel abandonada de la carretera de Almaraz y, en consecuencia, había sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Zamora así como los bomberos del Ayuntamiento de Zamora para la evacuación del menor, quien se encontraba en una zona de acceso “compleja”, en un camino de tierra estrecho e inaccesible para la ambulancia.

Tras ser evacuado por los bomberos, el joven fue trasladado en UVI móvil por Sacyl al Hospital Virgen de la Concha de Zamora y su pronóstico es reservado.