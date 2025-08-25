La genialidad de Valorio y por qué cuidar a sus habitantes

¿Cuál es la mayor contribución de Valorio a Zamora? Supone una gran atracción turística, también un lugar clave de disfrute y relajación para los ciudadanos. "Si buscas tranquilidad aquí siempre la tienes", dice Héctor Burón, zamorano que utiliza el bosque para sacar al perro y "estar al fresco" en verano. Precisamente quizá la función estelar de Valorio es la medioambiental. Gracias a su innata doble condición, de parque urbano y bosque, ante el calentamiento global parece un refugio climático muy difícil, o incluso imposible, de cerrar al público, mientras que frente a la contaminación actúa como un enorme pulmón verde. En él que se puede contemplar , día tras día, una explosión de naturaleza de valor incalculable, pero que hay que enseñar a valorar. A esta labor se encuentran encomendadas las actividades que muestran la fauna y la flora del bosque, incidiendo siempre en la importancia de su protección.

Qué se aprende en las rutas

"Una de las cosas más importantes que hacemos es que, de forma general, conozcan la flora de Valorio, el arbolado sobre todo, y cómo ha ido evolucionando con la historia del propio bosque", explica

José Alfredo Fernández , el divulgador ambiental que lleva por lo menos ocho años haciendo actividades de educación ambiental en el bosque. Él halla en esta historia mucha relación con la utilización municipal del terreno, que ha pasado de formar parte del monte del Concejo, a ser un área con un uso puramente recreativo, todo en "prácticamente un siglo y medio". Este hecho ha influido "muchísimo" en el tipo de flora y sobre todo de arbolado que tiene: "es muy variado porque se han usado un montón de especies de tipo decorativo. No es la flora autóctona que puedes encontrar en los bosques, sotos, y montes de nuestro entorno". En este sentido, hay zonas enteras del bosque que hasta hace unas décadas eran cultivos, especialmente de almendros y frutales.

Mariposa diurna en Valorio (Mariposa Arlequín) / José Alfredo Hernández

En las actividades también se ven las zonas dedicadas antiguamente al cultivo de arbolado de ribera, donde viven álamos, olmos y fresnos. Además, siempre se enseña una parte "muy pequeña" del Valorio actual, corresponde con lo que era el bosque en sus orígenes y la conforman robles y encinas. "Se trata de que sepan que la gestión de arbolado de esta zona se tendría que ir extendiendo a otras en el bosque", indica Fernández. ¿Sus razones? Es una mina de oro en cuanto a valor ecológico se refiere y presenta la mejor resistencia al cambio climático y posibles incendios.

En busca de "animalejos"

Fernández adapta las rutas en función de la edad de los participantes. Para los adultos las conduce de manera más extensa y genérica, mientras que con los niños hace las actividades en zonas más reducidas y se centra en bastantes aspectos de la fauna. "Ahí sí que metemos lo que solemos hacer en el centro de interpretación, con talleres y presentaciones de fotografías y vídeos que muestran restos biológicos de la fauna de Valorio, como plumas y cráneos", explica el autor del blog Zamora Biodiversa. Destaca la importancia de tener en cuenta que el tipo de ave y resto de fauna que hay en Valorio, al tratarse de especies pequeñas y forestales que se mueven entre la vegetación, son más complicadas de observar en vivo que, por ejemplo, las aves acuáticas de los ríos.

Rapaz nocturna (cárabo común) capturada en Valorio / José Alfredo Hernández

"Hay otras especies de las que les hablamos, como pueden ser los mamíferos, que son mucho más difíciles de ver, porque tienen hábitos nocturnos y evitan la presencia de los humanos, entonces es mucho mejor enseñarlos a través de fotografías y vídeos, muchas veces obtenidos en el bosque de Valorio", señala Fernández. En las actividades también buscan “rastros” en forma de huellas, excrementos y escarbaduras. Entre las especies "más curiosas" que "muchas veces no te imaginas" presentándose en Valorio están mamíferos carnívoros como la gineta, la garduña o el tejón.

En primavera y parcialmente en verano los insectos se ponen en el centro de las actividades. El bosque cuenta con una gran variedad de especies de mariposas y abejas. Hay entre las últimas una especie amenazada, conocida como la abeja de la arenaria, porque se alimenta del polen y néctar de las flores de la planta arenaria roja, "Spergularia rubra". El insecto recibe el nombre científico "Dufourea gaullei" y vive en pocas zonas de España, la Sierra y el Monte de El Pardo en Madrid y precisamente el bosque de Valorio.

Pájaro carpintero (pico picapinos) en Valorio / José Alfredo Hernández

Cuidar la biodiversidad

Fernández recalca algo que siempre comenta en las actividades: "Valorio no es solo un sitio donde vas a hacer deporte o a merendar, es una reserva de biodiversidad y eso es muy importante tenerlo en cuenta en su gestión". Al divulgador le parece crucial que en la planificación y puesta en marcha de acciones no se piense exclusivamente en el uso recreativo del parque, sino también en utilizarlo de cara a la conservación de la biodiversidad. Algo "vital" en el momento en el que nos encontramos, cuando la "crisis global de la biodiversidad" hace que, una y otra vez, estos ambientes en entornos urbanos se conviertan en refugios para muchas especies.

Estado actual de la ampliación de Valorio hacia la calle de la Lobata / Alba Prieto

La tala de árboles es una de las actuaciones que está en el punto de mira por sus efectos en la biodiversidad del bosque. Desde Ecologistas Zamora se critica la "precipitación" y "desmesura" de la intervención, que a su parecer "pone en riesgo el patrimonio paisajístico del conjunto forestal de Valorio". Sin embargo, Pablo Nobo, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, asegura que la intervención está avalada por especialistas y persigue el objetivo de eliminar plantas "invasoras" y árboles en estado enfermizo o que al impedir la proliferación de otros por su proximidad a ellos, acabarían, a largo plazo, suponiendo un problema para la "sostenibilidad del bosque". Además comparte que una vez acabada la tala se van a plantar 4000 especies autóctonas. En este sentido, Valorio ha protagonizado "hace pocos meses" una de las intervenciones presentadas por la entidad municipal para llenar de vida el suelo urbano. A modo de ampliación del bosque hacia la calle de la Lobata, en el barrio de San José Obrero, "se ha renaturalizado hectárea y media, plantándose en ella. 132 árboles de distintas especies autóctonas y 230 arbustivas".

En definitiva, solo cabe asegurar una prospera vida a los nuevos y viejos habitantes de uno de los lugares más emblemáticos de Zamora.