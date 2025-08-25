En Directo

DIRECTO | El incendio de Porto agujerea la hostelería sanabresa

"No todo está quemado", recuerdan los profesionales

El fuego de Porto sigue en nivel 2 con reproducciones en la sierra

Los incendios de Molezuelas de la Carballeda y el de Castromil están activos, pero ya sin calificación de riesgo

Se calcula que se podría haber quemado casi la mitad de la extensión del Parque Natural del Lago de Sanabria

VÍDEO | Hidroaviones cargan agua en el Lago de Sanabria para combatir el incendio de Porto en La Baña (León)

Cedido

LOZ

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

