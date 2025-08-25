DIRECTO | El incendio de Porto agujerea la hostelería sanabresa

El operativo de la Junta intenta contener el frente de La Baña en el incendio de Porto / LOZ

Evolución favorable del incendio de Porto durante la noche

La Junta de Castilla y León ha informado de la evolución favorable durante la noche del incendio de Porto, aunque se ha activado la zona de la divisoria de cumbres entre Zamora y Leon y en la ladera de La Baña. Detallan que trabajan medios aéreos y terrestres y que se ha recuperado la operatividad de la base de Rosinos.

También señalan que sigue habiendo un frente activo en el Cañón del Tera, que aunque no es de mucha intensidad ni de rápido avance se prevé que dure varios días por la dificultad de extinción en esa zona.

La zona de La Baña es la zona con mayor actividad del incendio donde se están centrando las intervenciones de los medios aéreos. La previsión de trabajo intenso sobre todo en la zona de León.