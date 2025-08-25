En Directo
DIRECTO | El incendio de Porto agujerea la hostelería sanabresa
"No todo está quemado", recuerdan los profesionales
El fuego de Porto sigue en nivel 2 con reproducciones en la sierra
Los incendios de Molezuelas de la Carballeda y el de Castromil están activos, pero ya sin calificación de riesgo
Se calcula que se podría haber quemado casi la mitad de la extensión del Parque Natural del Lago de Sanabria
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
La hostelería de Sanabria, en jaque
El incendio de Porto agujerea la hostelería sanabresa. Los profesionales lanzan un grito desesperado para atraer visitantes durante esta útima semana de agosto: "No todo está quemado, y no".
Las consecuencias del incendio de Porto
Los vecinos de San Ciprián de Sanabria están atentos al pico Faeda, la divisoria entre su término local y el término de La Baña, en León, donde está activo con llama el incendio de Porto en la vertiente leonesa.
Medios terrestres y aéreos cruzan San Ciprián para acceder a la zona del incendio. Unas 35 personas permanecieron en el pueblo tras el desalojo a causa del humo, algunos revisando caminos por si había que buscar vías alternativas.
Línea de defensa contra el fuego
Efectivos del MITECO para la extinción de incendios
Una imagen de contrastes
Bañistas disfrutan del agua en el Lago de Sanabria mientras al fondo se percibe el humo del incendio de Porto.
Hidroaviones cargan en el Lago de Sanabria para combatir el incendio de Porto en La Baña
Los trabajos de extinción no cesan
Evolución favorable del incendio de Porto durante la noche
La Junta de Castilla y León ha informado de la evolución favorable durante la noche del incendio de Porto, aunque se ha activado la zona de la divisoria de cumbres entre Zamora y Leon y en la ladera de La Baña. Detallan que trabajan medios aéreos y terrestres y que se ha recuperado la operatividad de la base de Rosinos.
También señalan que sigue habiendo un frente activo en el Cañón del Tera, que aunque no es de mucha intensidad ni de rápido avance se prevé que dure varios días por la dificultad de extinción en esa zona.
La zona de La Baña es la zona con mayor actividad del incendio donde se están centrando las intervenciones de los medios aéreos. La previsión de trabajo intenso sobre todo en la zona de León.
Actualización del incendio de Porto
Las labores de extinción del incendio de Porto se centran este domingo por la mañana en la provincia de León, en la zona de La Baña, donde actúan los medios aéreos y terrestres. Se ha asegurado la parte sur y oeste pero el fuego sigue activo en la parte baja sureste, donde las aeronaves descargan agua para evitar que el fuego se adentre en ese valle, según ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego. Los cerca de 330 habitantes de la localidad leonesa de La Baña permanecen desalojados desde ayer.
El vocabulario de los nuevos incendios
Pirocúmulos, remolinos de fuego, incendios de sexta generación, zonas WUI o desestacionalización de incendios. Son solo algunos de estos nuevos conceptos que han llegado para quedarse.
