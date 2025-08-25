Detenido in fraganti un ladrón de casas en Zamora: accedía mediante el método del "resbalón"

Durante la noche del viernes, agentes de la Policía Nacional han detenido “in fraganti” a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda habitada, utilizando para acceder a los domicilios distintas herramientas que llevaba ocultas entre sus pertenencias.

Las investigaciones sobre grupos criminales, especializados en los robos en viviendas habitadas, comenzaron al inicio de la época estival, en la que muchos ciudadanos se van de vacaciones, aprovechando esta circunstancia este tipo de delincuencia especializada para acceder a las viviendas y sustraer todos los efectos de valor y dinero que puedan encontrar.

El pasado mes de julio, agentes de la Comisaría de Zamora ya desarticularon un grupo criminal especializado en los robos en vivienda, procediendo a la detención de tres de sus miembros, recuperando gran cantidad de joyas y dinero sustraídos, los cuales ingresaron en prisión tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial.

Hilos de pegamento

Los investigadores tenían conocimiento a través de la colaboración ciudadana que en varios inmuebles de la ciudad algunas puertas tenían hilos de pegamento, comprobando que al menos en esa zona había más de treinta viviendas con estas marcas, por lo que establecieron un dispositivo policial durante la noche en las inmediaciones de los inmuebles marcados.

Sobre las tres de la mañana, los agentes observaron caminando a un hombre que portaba una mochila y llevaba puesta una gorra que le tapaba medio rostro, el cual mantenía una actitud vigilante, mirando a ambos lados de la calle y hacía atrás, asegurándose que no le veía nadie, escondiéndose tras las columnas de los edificios y entre los coches estacionados cuando escuchaba el paso de algún vehículo circulando o se cruzaba con algún viandante.

En un momento dado, los agentes vieron como accedía a un portal y momentos después abandonaba el mismo, con la misma actitud huidiza y de desconfianza, accediendo al portal contiguo, abriendo la puerta mediante el método del “resbalón”, por lo que los agentes se dirigen con celeridad al inmueble al objeto de impedir que dicha persona perpetre el delito de robo, inspeccionado planta por planta el edificio, localizando escondido en uno de los rellanos al arrestado, localizándole diferentes herramientas y útiles para la apertura de cerraduras. Una vez finalizadas las diligencias pasó a disposición de la autoridad judicial.

Agradecimiento de la colaboración ciudadana

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana, fundamental para la prevención y resolución de este tipo de delitos que generan una gran alarma social. Además recuerda la importancia de cerrar siempre la puerta con llave, incluso en ausencias breves y de contactar con el 091 ante la presencia de cualquier persona o vehículo sospechoso en el entorno de sus domicilios.