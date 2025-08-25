El detalle zamorano que es "oro puro": se busca a la persona anónima que lo ha hecho

Durante la pasada primavera, el entrañable gesto de una niña conquistó el corazón de los zamoranos. La pequeña montó una pequeña biblioteca con una caja de cartón en Parque Luz, en Zamora capital. En su interior, depositó varios cuentos.

En la caja, adornada con pegatinas de caritas sonrientes, también había rotuladas unas líneas que explicaban la iniciativa: "Coge el libro que más te guste. Llévatelo para leerlo. Cuídalo. Y devuélvelo para que otro niño pueda leerlo".

Iniciativa / Cedida

Se trataba de una humilde biblioteca en una caja de cartón para facilitar el préstamo de cuentos y libros nacida de la imaginación de una niña. Una idea que fue elogiada en redes y que, sin embargo, no duró ni una noche. Como recuerda su madre, alguien se la llevó.

Libros en el interior de la biblioteca. / Archivo

Ahora, meses más tarde del robo, esta generosa familia ha recibido una grata sorpresa. De la noche a la mañana, una persona bondadosa ha elaborado una pequeña, robusta y colorida biblioteca en el mismo lugar donde fue sustraída.

"¡¡Queremos dar las gracias públicamente por este grandísimo detalle!!", expresa la madre de la niña. Como detalla, este pequeño arcón está adornada con los mismos mensajes y emoticonos que su niña había puesto en su biblioteca. "En serio me he quedado... de verdad nos ha emocionado. Solo me queda decir mil millones de gracias a quien haya sido el/la responsable de este pedazo de detalle".

Se busca al autor o autora

A juicio de esta familia, estos detalles son "oro puro" y, aunque su autor o autora lo haya hecho desde el anonimato, madre e hija desean conocer su identidad para poder darle las gracias personalmente. Ahora, solo queda esperar que nadie destruya esta nueva biblioteca y, sobre todo, que la iniciativa de esta niña fomente la lectura entre los más pequeños.