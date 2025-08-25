Desbroces y mejora de cortafuegos en siete montes públicos de Zamora

El mantra de que los incendios se apagan en invierno se traduce en la contratación de trabajos forestales fuera de la época estival para la mejora de los montes de utilidad pública, con actuaciones en cortafuegos y desbroces. Un ejemplo de ello son los trabajos por valor de más de 400.000 euros que se ejecutarán los próximos diez meses en Sayago y La Carballeda. Serán trabajos de desbroce, mejora de cortafuegos y producción sostenible de los recursos forestales que se efectuarán fuera de la época estival y que contribuirán a frenar el avance de los incendios en verano.

Los trabajos, licitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, se financian con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en colaboración con la UE y el Gobierno de España, y afectan a siete montes de utilidad pública. Las actuaciones, con un presupuesto inicial que rondaba los 450.000 euros, se adjudicaron en la última semana por un importe de 403.180 euros a uno de los siete licitantes, la empresa Foresa.

Tres de los montes se ubican en los municipios de Espadañedo y Muelas de los Caballeros, donde hay pinares con árboles de más de cuarenta años, zonas de roble y rebollo y repoblaciones de pinar en los que se deben hacer las primeras claras. También se va a actuar en 11 kilómetros de pistas. En Sayago la intervención será en masas de alcornoque y mixtas procedentes de repoblación en Mayalde, Peñausende, Almeida de Sayago y Villar del Buey.

