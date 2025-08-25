Debate en redes por un pichón rescatado en pleno centro de Zamora: "Aplastada por un coche..."
Encontrado en la Plaza de Alemania, donde corría peligro
Una zamorana ha consultado en un grupo de la red social Facebook qué hacer con un pichón de paloma encontrado en la plaza de Alemania de Zamora, frente al edificio de Comisiones Obreras. Esta mujer lo recogió cuando vio que corría peligro por el paso constante de coches y viandantes. "Me topé con un pichón de paloma. Llamé al SEPRONA y no vienen. Lo tengo yo porque no puedo dejarlo tirado, pero no sé cómo cuidarlo ni puedo hacerme cargo", asegura.
Varios usuarios de este grupo de Facebook han respondido a esta zamorana intentando informarla y ayudarla. "No creo que SEPRONA vaya a ir a buscar una cría de una especie tan sobrepoblada", lamenta uno de los usuarios que ha comentado en la publicación. Otro ha sugerido llevar a la cría de ave al Centro de Recuperación de Aves ubicado en Villaralbo.
Otro ha sido más crítico con la acción bienintencionada de esta zamorana: "Nunca, nunca se deben coger crías de aves, salvo casos o especies muy concretas. Se retiran a un lugar seguro y se dejan allí para que sean cuidadas por sus progenitores", ha escrito este hombre.
Algunos usuarios no han tenido tanto tacto y han sugerido "dejar que la naturaleza tome su rumbo. Si no sabes cuidar de un animal, es mejor dejarlo", ha respondido una mujer. Aunque la autora de la publicación no se ha querido quedar callada: "Si por naturaleza te refieres a terminar aplastada por un coche sobre el asfalto… entonces sí, definitivamente es por naturaleza".
"Dejalo donde estaba, que seguro que algún gato da cuenta del pichón", ha añadido otro usuario de esta red social.
