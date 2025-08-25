Becas de comedor escolar en Zamora: 76 familias se quedan sin ellas en el nuevo curso escolar

A dos semanas de inicio del curso escolar, el Ayuntamiento de Zamora ha hecho pública la resolución de las becas de comedor escolar para el año académico que comienza el 9 de septiembre. Aunque la información de la concesión o no de las becas se ha dado a conocer previamente a los solicitantes, ha sido este lunes cuando se ha publicado la resolución en el Boletín Oficial de Zamora.

En total, se han concedido 105 becas, la mayoría por el 100% del coste del comedor, mientras que se han denegado otras 76, nueve de ellas por estar fuera de plazo.

CONSULTA AQUÍ LOS PERCEPTORES DE LAS BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR

Estas becas son para los centros concertados, ya que los que son públicos tienen su propio sistema de becas, de ahí que los beneficiarios sean alumnos de los colegios de la Fundación Trilema, Nuestra Señora del Rocío, Divina Providencia Siervas de San José, Medalla Milagrosa, Sagrado Corazón de Jesús, Santísima Trinidad Amor de Dios y colegio Corazón de María.

Del más de un centenar de solicitantes a los que se ha dado la beca, 75 de ellos recibirán el importe íntegro del coste del comedor escolar, mientras que a quince se les financia en un 75% y a otros 15 en el 50% del importe. En cuanto a las denegaciones, nueve se debieron a que el solicitante desistió al no subsanar errores que se habían apreciado en la solicitud, una porque se presentó la solicitud fuera de plazo, 48 porque superaban el umbral de ingresos establecido para la concesión de la beca, siete por no estar empadronados los alumnos o el progenitor en la capital zamorana, nueve por tener deudas con el Ayuntamiento (dos de ellas incumplían además el requisito de ingresos), uno por deudas con la Agencia Tributaria y otro no formar parte el alumnado de la unidad familiar del solicitante.

