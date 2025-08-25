Accidente en Zamora: colisión entre un coche, un camión y una furgoneta

Accidente de tráfico en Zamora capital. A las doce del mediodía, un coche, un camión y una furgoneta han colisionado por motivos que se desconocen en la calle Salamanca con la carretera Cañizal. Efectivos de la Policía Municipal de Zamora han dado la voz de alarma al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, quien ha movilizado a una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl. Dos mujeres de 35 y 70 años han resultado heridas de carácter leve con dolor de cuello.