Una zamorana privada durante un año de 5.000 euros de una plusvalía mal cobrada

Una zamorana lleva más de un año esperando recuperar los 5.067 euros que el Ayuntamiento de Zamora le embargó en julio de 2024 para cobrarse la plusvalía de una vivienda que iba a recibir junto a otros tres herederos, propiedad compartida de la que cada una de esas personas ya había abonado la parte proporcional que le correspondía para liquidar el impuesto.

A pesar de que la perjudicada recurrió ante el servicio de Rentas del Consistorio capitalino la carta de pago de ese impuesto, comunicación oficial previa al embargo de su cuenta bancaria, no ha logrado rescatar ese dinero, expone el abogado que defiende los intereses de esta contribuyente. Entre la documentación que se presentada están los justificantes de que la propiedad es de cuatro herederos y del abono hace más de un año de los 1.266 euros que les correspondía a cada uno para cambiar la titularidad de la propiedad.

El Ayuntamiento ha admitido que se le cobró de más, pero continúa sin devolverle el dinero a esta contribuyente y sin concretar la fecha próxima del reintegro de los 5.067 euros, cantidad importante que se plantea exigir por vía judicial junto a los intereses que se deriven por la demora en la devolución. Se muestra indignada ante el silencio de la Administración local, un error que puede darse, pero que debería haberse subsanado ya.

"Ella ha cumplido con su obligación tributaria en el plazo establecido por la institución”, indica el abogado, “y se está viendo afectada al no poder disponer de un dinero que es suyo y no es insignificante”. Exige, pues, que una respuesta del Ayuntamiento y que se repare ese fallo en el cobro de la plusvalía a la mayor brevedad posible para no tener que acudir a los juzgados. El embargo de su cuenta fue el 29 de julio de 2024, tras recibir esa carta de pago en la que se le hacía responsable de la plusvalía de todo el inmueble y no de su cuarta parte.

