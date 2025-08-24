Emprendimiento
Un nuevo kiosco en la plaza de Santa Lucía da servicio a La Horta
Redacción
Edgar y Aitán, dos jóvenes emprendedores zamoranos, han montado un nuevo kiosco que desde la plaza de Santa Lucía da servicio a los vecinos del barrio de La Horta y a los del casco antiguo, así como a los turistas que pasen por ese lugar cercano al Puente de Piedra.
El nuevo establecimiento, en el que pueden encontrarse todo tipo de productos básicos, refrescos, helados, bolsas de picoteo y otra variada oferta de comestibles con dulce sabor, es además un nuevo punto de venta en exclusiva del periódico LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuatro Policías Municipales, al juzgado por descargar 9 balazos sobre el tirador del bar Marta
- ¿De qué incendio proviene el humo que cubre Zamora capital?
- Guarido: 'Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto
- Respirar el aire en Zamora es 'peligroso' para la salud
- El aire de Zamora, 'no saludable' por la alta concentración de partículas
- Lorenzo: Cien años de chocolate con churros en Zamora
- Un total de 35 localidades zamoranas se beneficiarán de las ayudas por los incendios forestales
- Hasta cuatro mil hectáreas por hora: la oleada de los incendios veloces en Zamora