Un nuevo kiosco en la plaza de Santa Lucía da servicio a La Horta

Edgar y Aitán, dos jóvenes emprendedores zamoranos, han montado un nuevo kiosco que desde la plaza de Santa Lucía da servicio a los vecinos del barrio de La Horta y a los del casco antiguo, así como a los turistas que pasen por ese lugar cercano al Puente de Piedra.

El nuevo establecimiento, en el que pueden encontrarse todo tipo de productos básicos, refrescos, helados, bolsas de picoteo y otra variada oferta de comestibles con dulce sabor, es además un nuevo punto de venta en exclusiva del periódico LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.