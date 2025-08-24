María Hernández Pérez: "Los pacientes rurales merecen la misma atención que los urbanos"

¿Cómo entra en contacto con la Asociación Contra el Cáncer?

Nos ayudaron con un caso cercano y a partir de ahí ves la labor que hacía la Asociación. Soy una persona bastante inquieta y pienso que sin la ayuda a los demás esta sociedad no va para adelante. Poniendo cada uno un poquito de nuestra parte, al final conseguimos hacer cosas importantes como hace la Asociación Española contra el Cáncer.

Entra en una agrupación, la de Toro, que vivió momentos convulsos.

Había habido un impasse, existía una gestora y cuando llegué restituí las relaciones con las instituciones, volví a retomar el contacto con todos los voluntarios y se quedaron absolutamente todos . Hemos trabajado estos ocho años en Toro con total normalidad y con el respaldo de todos.

¿Cómo fue dar el salto a la Presidencia Provincial?

Bueno, primero porque tenía ganas: creía que el proyecto, creo en el trabajo que hace la Asociación y encajé perfectamente con lo que necesitaba la dirección nacional para Zamora.

Ya ha elegido a su equipo, la junta provincial. ¿Cómo lo definiría?.

Somos un grupo en el que más del 80% del equipo está en activo y eso es muy importante. Cuando la gente está en activo y está trabajando se relaciona mucho más, tiene otras inquietudes y ve las necesidades de la sociedad. Somos un equipo de una media de edad joven comparada con las directivas anteriores . Llegamos con ganas de trabajar y con muchas inquietudes. Y con la idea de que al final todo el trabajo que se hace a nivel nacional llegue a los pacientes de nuestra provincia, Zamora, y sobre todo a los pacientes en el medio rural.

Porque el cáncer es una enfermedad que sigue avanzando, por desgracia.

Sí, el cáncer avanza, el cáncer no para y nosotros tampoco tenemos que parar ni dejar de trabajar. Y tenemos que seguir apoyando la financiación, la investigación de calidad en cáncer y hemos que seguir descifrando conocimientos y financiando innovaciones para mejorar sobre todo el diagnóstico y el tratamiento.

¿La investigación es la gran esperanza para doblegar a la enfermedad?

Es uno de nuestros puntos clave, precisamente el ayudar a la investigación y financiar, por supuesto, esta investigación. También desde la Asociación ayudamos, informamos, promovemos hábitos de vida saludable para prevenir el cáncer.

La prevención sería precisamente, otro punto vital para evitar la proliferación de, sobre todo, determinados tipos de tumores.

Tengan en cuenta además que somos la entidad de referencia para impulsar cambios en las políticas públicas en beneficio de las personas con cáncer, con lo cual yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer hace un gran trabajo. Y, por citar otro aspecto importante, también acompañamos y apoyamos a los pacientes y a todo su entorno. Al final todo esto necesita que trabajemos y que pongamos en valor todos estos activos.

El test de sangre oculta en heces, la prueba de cribado del cáncer de colon se implantó en la sanidad pública autonómica precisamente por iniciativa de su entidad.

Efectivamente, fue una iniciativa impulsada desde la Asociación, sí, lo impulsó.

Y han tenido también un papel relevante en la batalla de la ley del tabaco.

Claro, por eso es muy importante que desde las juntas provinciales ayudemos a impulsar los cambios también en políticas públicas en beneficio de nuestros pacientes y de sus familiares. Porque siempre se nos olvida, pero la Asociación Española contra el Cáncer apoya al enfermo, pero también cuida y apoya al entorno del paciente porque es muy importante. El paciente, tiene un apoyo fundamental en la familia y a la vez la familia sufre también en parte la enfermedad. Cuando sufres un diagnóstico de esta envergadura, al final todo tu entorno se tambalea también. Por eso nosotros estamos aquí, porque cuando sufres un diagnóstico de cáncer, si sabes que vas a tener un periodo largo en el que vas a estar apartado de tu vida laboral, al final todo esto le da una vuelta a tu vida y tú quedas también desprotegido. Hay mucha gente que frente al cáncer queda desprotegida y para eso estamos nosotros, apoyándoles con ayudas para el transporte, para recibir tratamientos, alojamiento, tenemos ayudas farmacéuticas, ayudas de prestación de prótesis ortopédicas. Les ayudamos incluso legalmente si tienen alguna duda.

En definitiva, un apoyo integral

Intentamos abarcar todos esos pequeños huecos, esos resquicios que quedan ahí que la sanidad pública desgraciadamente no puede atender.

¿Hay muchas cosas que mejorar en este sentido?. Había datos que hablaban de que si bien el tratamiento del cáncer en España lo cubre la sanidad pública, la enfermedad lleva aparejados otros muchos gastos a veces difíciles de afrontar por las familias.

Hay cosas a las que la sanidad pública no llega desgraciadamente. Y para eso están ahí nuestros recursos y para eso está ahí todo el trabajo que hace la Asociación Española contra el Cáncer.

¿Cómo llega la gente a la Asociación? No sé si sabe muy bien lo que se va a encontrar, ¿cómo reciben a la gente cuando se acerca un paciente por primera vez?

Pues sí, el paciente llega a nosotros, o bien a través de una tercera persona que ya nos conoce, a través de los profesionales sanitarios, que también es muy importante esta vía porque ellos nos ayudan y se están comenzando a formar en saber quién, qué somos y en qué podemos ayudar a los pacientes. O nos vienen a través del personal, los voluntarios que afortunadamente tenemos en los hospitales, como el Hospital Provincial o el de Benavente. En todos los centros de salud tenemos trípticos diciendo quiénes somos, qué hacemos y poniendo nuestro número de teléfono.

¿Y qué les ofrecen?

Pues principalmente cuando un paciente llega a la Asociación se encuentra con una cara amable que le va a escuchar primero y le va a saber derivar al profesional que en ese momento necesite, que bien puede ser un psicólogo, un fisioterapeuta, un nutricionista o una trabajadora social para intentar gestionarle todas esas carencias que tiene y las ayudas que le podemos dar.

¿Y tienen suficientes medios para desarrollar esta labor?

Dése cuenta que en Zamora, en la provincia, tenemos 10 trabajadores. Yo creo que es importante que haya 10 trabajadores de la Asociación Española contra el Cáncer destinados a ayudar a los zamoranos. Y otro aspecto que creo que es importante es el hecho de que nuestros psicólogos están formados en psicooncología. Que los profesionales estén formados y que estén actualizados es muy importante para poder ayudar a los pacientes y poder darles un trabajo de calidad.

A cuantos pacientes y familiares pueden atender cada año.

El año pasado atendimos a más de 900 pacientes en la provincia. Son muchos pacientes para que atienda una asociación, pero la cifra tan elevada se debe a que desgraciadamente es verdad que hay muchos pacientes con cáncer.

Bueno, en Zamora hay en torno a 1.400 diagnósticos nuevos de cáncer al año.

Sí, sí, claro. Habrá gente que tenga una enfermedad más leve o un diagnóstico más precoz y otros que se diagnostiquen en un estadío más avanzado o padezcan una mayor gravedad. Pero hay muchos casos en Zamora.

¿El pronóstico de supervivencia es otro de los aspectos donde se sigue avanzando cuando se habla de enfermedad de cáncer?

En eso trabaja la Asociación Española contra el Cáncer en que cada vez el pronóstico de vida sea más largo y la supervivencia del cáncer sea mucho mayor. Es uno de los puntos claves de nuestra labor.

¿Cómo es la atención que reciben los pacientes de cáncer en la sanidad pública zamorana?

No estamos mal atendidos, pero todo es mejorable, como pasa en cualquier ámbito de la vida. Hay que tener en cuenta que tenemos un gran porcentaje de población envejecida.

Una de las tareas en las que más directamente va a estar implicada es en las actividades de difusión de cara a la sociedad sobre los distintos aspectos del cáncer y la recaudación de fondos. ¿A consolidar lo que hay o barajan nuevas ideas?

Por supuesto, la del cáncer de mama hay que mantenerla porque es una carrera de referencia a nivel nacional. La carrera es un éxito. Los zamoranos nos responden con un cariño increíble y con una participación masiva y es el evento con mayor participación que tenemos. Pero bueno, como ahora somos junta provincial nueva, comenzamos todos con muchas ganas. Y seguramente de nuestra mesa de trabajo salgan proyectos nuevos y cosas diferentes e iremos innovando porque también tenemos un equipo muy joven de trabajadores y eso también a nosotros nos aporta nuevas ideas y nos da un gran impulso. Así que yo creo que saldrán cositas nuevas y habrá ideas diferentes. La línea que seguiremos será la misma, pero surgirán cosas nuevas, por supuesto.

Hablaba del voluntariado. ¿Qué importancia tiene en el trabajo de la Asociación y en ayuda a los pacientes con cáncer?

Para la Asociación Española contra el Cáncer es muy importante el voluntario. En la provincia tenemos más de 400 voluntarios, que es un número muy importante de personas Tenemos voluntarios de hospital y voluntarios de atención domiciliaria y luego tenemos las personas que nos apoyan para nuestras campañas y para todos los eventos que organizamos. Pues ellos son el pilar de la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros sin ellos no podríamos realizar los eventos que al final realizamos ni podríamos estar presentes en la mayoría de los sitios. Con lo cual ellos son el principal activo que tiene la asociación, por eso siempre les estamos agradecidos, intentamos cuidarles lo mayor posible y formarles en todas las necesidades que ellos tengan. Por eso quiero destacarlos especialmente.

La presidenta de la Asociaciación Española Contra el Cáncer en Zamora, tras la entrevista. / Emma V. Díaz

¿Cómo se hace un nuevo voluntario?

Pues hacerse voluntario es tan simple como acercarse a nuestra nueva sede, un espacio para el uso de los enfermos de cáncer de la provincia y sus familiares, donde esperamos que estén mucho más cómodos, porque son unas instalaciones mucho más confortables. Solo tienen que acercarse, conocernos, ver el trabajo que hacemos y nosotros les acogemos y les ayudamos en todo lo que necesiten para que sean voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer. También se pueden dirigir al despacho que tenemos en el Hospital Provincial, donde están nuestros trabajadores y nuestros voluntarios de hospital que les pueden informar sobre cómo hacerse voluntario.

¿Qué tipo de gente se mete voluntaria y qué le motiva?

Principalmente por gratitud. Porque la mayoría de los voluntarios que tenemos han pasado un proceso o lo ha pasado un familiar o conocen a alguien que ha sido paciente y usuario de la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego el segundo tipo de voluntariado es porque ven las actividades que hacemos, ven lo que trabajamos, ven que al final... Los fondos van donde decimos que los destinamos, las ayudas son reales y yo creo que ven que somos una entidad de referencia y una entidad seria. La mayoría de la gente se apunta cuando baja su ritmo de trabajo o se jubila, y decide dedicar más tiempo a ayudar a los demás. Así que bueno, también queremos darle una vuelta, a ver si conseguimos que la gente joven se acerque a nosotros y se hagan voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer.

¿Qué relación mantienen con otras asociaciones que trabajan en vuestro mismo campo en la provincia?

No tenemos ningún problema. De hecho, nosotros tenemos convenios con la Asociación de Traquetomizados, también con los Larindectomizados. Siempre nos acompañan, intentamos acompañarles y ellos también nos echan una mano si les necesitamos, porque hay gente que trata a enfermos muy específicos para cosas muy concretas. Entonces, como ellos son asociaciones quizás un poco más pequeñas o nosotros abarcamos más aspectos del cáncer, pues bueno, cuando ellos necesitan ayuda ya saben que nosotros estamos aquí para lo que ellos quieran. La relación es buena, la verdad.

¿Cuántos años dura su actual mandato como presidenta provincial?

Ocho años. En ocho años te vas para tu casa. Pero creo que nos dará tiempo a hacer cosas importantes en la provincia. Vamos a intentar llegar al medio rural, que es lo que más nos importa. Que los pacientes del medio rural tengan las mismas oportunidades que los pacientes que viven en zonas urbanas. Entonces, bueno, ahí vamos a incidir esta nueva junta y vamos a intentar que el medio rural tenga equidad y tenga las mismas oportunidades los pacientes que en la ciudad.

Una frase muy bonita, pero ¿es posible?

Con la ayuda de las instituciones, sí va a ser posible. Y de hecho hay disponibilidad por parte de las instituciones con las que nos hemos reunido y nos van a ayudar. Entonces yo creo que esto va a ser posible. Ojalá lleguemos al 80% de lo que queremos hacer. Ahora la verdad es que hay posibilidades de equipos móviles, de prestar servicios a distancia, que pueden posibilitar llegar con más facilidad al medio rural. La digitalización está ahí, pero en el medio rural de Zamora la media de edad es muy avanzada y a veces no sirven este tipo de soluciones a distancia.

