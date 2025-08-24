Horror en Abejera, segundo acto: el fuego marca el destino de este pueblo zamorano

La neblina a raíz del humo sigue siendo más que evidente. Las zonas calcinadas desprenden una humareda a más de siete días del inicio del incendio. El olor a quemado ayuda a que la situación no pase desapercibida conforme te acercas a Abejera. El paisaje de entrada al pueblo es un tétrico recuerdo de lo que ocurrió hace tres años. La imagen es digna de una de las mejores escenas de Tim Burton, donde los árboles aún están calcinados por el incendio de la Sierra de la Culebra de 2022, aunque a su alrededor el césped ha renacido. Es el reflejo más nítido de los claroscuros del tiempo, del fuego y de cómo la vida sigue su curso.

La cancha de fútbol de la localidad quedó rodeada por el fuego. | EMMA V. DÍAZ

El frío de la mañana abraza al pueblo y, con él, a los pocos habitantes que se dejan ver a esas horas. La huella del incendio impregna las calles, los campos, las casas, rodea las carreteras, pero vuelve a presentarse en los huertos de los vecinos. Aún se puede ver, y así seguirá siendo durante mucho tiempo. Es entonces cuando, entre el silencio y la soledad que desprende el lugar, puede verse a lo lejos, paseando por la carretera, a Gerardo Pineda, quien recuerda lo vivido el lunes de la semana pasada.

Una vivienda antigua venida abajo. | EMMA V. DÍAZ

El rostro de Gerardo apenas se distingue por la mascarilla que lleva para evitar respirar el aire contaminado, pero sus ojos reflejan el cansancio, el miedo y el dolor de quien ha visto el infierno de cerca: "Nosotros estábamos en la plaza, había mucha gente. Veíamos el fuego lejano, pero en tan solo cuatro o cinco minutos ya lo teníamos encima. Quemándose todo esto".

Una finca particular completamente arrasada. | EMMA V. DÍAZ

Para él, la actuación heroica del alcalde fue fundamental: "En el momento en el que teníamos el fuego prácticamente encima empezó: “¡Hay que salir, hay que evacuar!”. Fue él quién nos mandó al microbús. Nos dio tiempo a coger las pastillas e ir. A mi mujer tuve que llevarla arrastrada porque venía una ventisca de esas fuertes que no te dejan ver. La metí en el autobús. Además, íbamos recogiendo a la gente por el camino, y si nos olvidábamos de alguien, volvíamos a por él. Así hasta que conseguimos salir. El alcalde ha hecho todo lo que ha podido y más, pero es cierto que no tenemos una buena sensación por parte de la UME, porque fue el alcalde quien movilizó a la gente para apagarlo, no ellos".

Huertos arrasados en pleno municipio. | EMMA V. DÍAZ

El fuego no perdonó: entró al pueblo y, una vez dentro, quemó hogares. "Todo está quemado, también por detrás de las casas viejas. Todo hasta la casa de mi cuñado. La nueva no la tocó, pero la parte vieja sí. Se quemó la finca de mi vecina, y la mía estuvo a punto. Se quedó a dos o tres metros, pero porque la teníamos limpia y porque ayudaron los vecinos a apagarlo, si no, hubiera ardido también".

Restos del incendio a las puertas de las casas de Abejera. | EMMA V. DÍAZ

No fueron solo daños materiales los que resultaron de la catástrofe. La familia de Gerardo tuvo que ser ingresada en Valladolid: "Les pilló la bola de fuego en el coche. Están mal. Han estado en la UCI. Mi cuñada ya salió a planta, pero tienen un 15% de quemaduras. Mi cuñado, un 25% y mi sobrina un 50%. Le están haciendo injertos. Ayer mismo le hicieron uno para ver cómo reaccionaba. Han sido los más afectados de todo el pueblo junto con su vecino, que iba en el coche con ellos y tiene también un 25%".

Su familia, aunque la más afectada, no fue la única herida. Un hombre, con varios vendajes, se dirige al médico. No da su nombre, tiene prisa. Las palabras le pesan como a muchos otros del pueblo por el cansancio, no tienen ganas de hablar, aunque él acaba cediendo a contar su historia: "Yo estaba en casa en el momento del incendio y me quemé en el brazo y en la oreja", relata. "Fue horrible, porque se te viene el fuego encima sin darte cuenta, y cuando quieres reaccionar ya es tarde. Era como un lanzallamas".

La Guardia Civil tuvo que llevárselo a Tábara: "Salí corriendo por la parte de atrás, porque esa zona la tenía limpia y ahí no había llamas, por eso me libré. Después intenté sacar el coche, pero ya se había quemado y tuve que dejarlo allí. Fue entonces cuando vino la Guardia Civil y me evacuó".

"El alcalde y algunos del pueblo intentaron apagar algunos focos de por aquí, como por ejemplo esta casa de atrás, que tenía leña. Pero en esta otra zona no fueron capaces hasta más tarde; no había forma de poder apagar mucho más. Fue un visto y no visto, se metió y ya no dio tiempo. El fuego es imprevisible, no se sabe por dónde tirará, aunque muchas veces piensas que lo lógico es que, si el aire viene de un lado, avance hacia el otro. Pero también corre hacia atrás. ¿Qué vas a hacer? Si vienen y no pueden hacer nada, sobre todo en la forma en la que ha venido este incendio, con una velocidad asombrosa".

Conforme las horas pasan, la neblina se va disipando, quizás porque corre el aire, quizás por la costumbre. Un respiro temporal para quienes conviven a diario con esta situación. Pero cuando cae la noche vuelve a formarse una balsa de humo que acuna al pueblo hasta el día siguiente.

