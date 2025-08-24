El hombre rescatado en las aceñas de Pinilla estaba atorado en la compuerta por un tronco

El paseo que el hombre se disponía a dar en una barca por el río Duero casi le cuesta la vida cuando terminó en el agua, arrastrado por la corriente, al tratar de recupear el remo que se le acababa de caer al cauce. Una maniobra que realizó muy cerca de las compuertas de las aceñas de Pinilla, donde el varón, de 59 años, terminó atrapado en un tronco que la corriente había arrastrado hasta allí. La tranquilidad que reinaba a primera hora de la mañana, 10.18, de este sábado, 23 de agotos, permitió que los gritos de auxilio se escucharan en el restaurante Aceñas de Pinilla, donde se encontraba el ayudante de cocina en las instalaciones que miran, justamente, hacia la zona en la que tuvo lugar el suceso.

El hombre, que se vio ahogar, debe la vida a la rápida reacción del joven empleado que cuando llegó en su auxilio le vio ya pegado a la compuerta del molino. Casi al mismo tiempo llegó un piragüista que se hallaba cerca y no dudó en acudir a socorrer a quien pedía ayuda. Ambos le sujetaron para impedir que se lo tragara el Duero, puesto que tenía las ropas enganchadas a un tronco que estaba atorado en la zona. Ambos consiguieron que no se hundiera y lo mantuvieron con la cabeza fuera del cauce del río.

Mientras, el dueño de establecimiento, que reside en el recinto de las aceñas al que llamó su empleado, marcó el teléfono 112 del servicio de emergencias y efectivos del Parque de Bomberos de Zamora se personaron de inmediato para llevar a cabo "un rescate complicado por la zona en la que el hombre se encontraba atascado. Antes de abrir la compuerta, aseguraron al hombre con cuerdas", explica el concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista David Gago.

"Esa operación de alto riesgo para la víctima y para los bomberos porque el río es muy profundo en esas zonas y hay mucha corriente, por lo que anclaron al accidentado con cuerdas para que no se lo llevara el río aguas abajo". Y es que para poder liberarle tuvieron que abrir la compuerta "para dejar paso al tronco en el que tenía enganchada la ropa y tener la certeza de que podrían sujetar con las cuerdas al hombre". Precisamente, ese tronco le impedía salir hacia arriba o por debajo.

La operación fue un éxito, los bomberos de Zamora pudieron salvar al hombre, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Virgen de la Concha, donde se le examinó antes de darle el alta médica.

Suscríbete para seguir leyendo