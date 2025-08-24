El emotivo agradecimiento de una zamorana tras recuperar a su gata perdida: "Valéis mucho"

Historia angustiosa con final feliz la que ha vivido una zamorana en las últimas horas a causa de la pérdida de su gata. Esta usuaria de Facebook avisaba que su animal doméstico se había extraviado por el barrio de las Vegas, en Zamora, y pasó varias horas de infarto hasta que finalmente pudo dar con ella gracias, en parte, a los vecinos de la zona.

"Gracias a Dios la he encontrado sana y salva, aunque muy magullada", ha contado esta zamorana en un grupo de esta red social. Acto seguido, ha dedicado un texto a agradecer la labor de los vecinos y amigos que la han ayudado a dar con su gata. "Quería agradecerle a toda la gente que me ha ayudado a buscarla", escribe.

Y es que, aunque fuera de madrugada, dos vecinos de esta zamorana bajaron a la calle con ella a las 2 de la mañana para ayudarla a hallar al minino. También participó en las tareas de búsqueda una mujer con su perro, llegando a meterse en zonas embarradas sin importar mancharse con tal de encontrar a la gata. "¡Os debo una!", confiesa la dueña del animal.

También ha querido dar las gracias a dos amigos que la ayudaron en la búsqueda y en la difusión por redes sociales para avisar a los vecinos de la zona de que había un animal extraviado y buscaba a su dueña. "Valéis mucho", ha dicho sobre ellos.

Esta publicación ha recibido decenas de reacciones en Facebook y varios comentarios de zamoranos celebrando que encontrar a su gata. "Bendiciones a todas esas personitas", escribe otra usuaria sobre esta historia con final feliz, ahora que parece que en Zamora hay una cacería de gatos que pone en peligro la vida de estos animales.