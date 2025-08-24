En Directo

DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel 2

El incendio de Porto sigue en nivel 2, mientras que el de Molezuelas de la Carballeda y el de Castromil están activos pero ya sin calificación de riesgo

Se calcula que se podría haber quemado casi la mitad de la extensión del Parque Natural del Lago de Sanabria

VÍDEO | Trabajos de liquidación de reproducción en la zona de Galende, en el incendio forestal de Porto

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

