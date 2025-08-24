En Directo
DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel 2
El incendio de Porto sigue en nivel 2, mientras que el de Molezuelas de la Carballeda y el de Castromil están activos pero ya sin calificación de riesgo
Se calcula que se podría haber quemado casi la mitad de la extensión del Parque Natural del Lago de Sanabria
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
El vocabulario de los nuevos incendios
Pirocúmulos, remolinos de fuego, incendios de sexta generación, zonas WUI o desestacionalización de incendios. Son solo algunos de estos nuevos conceptos que han llegado para quedarse.
Según los expertos no hay que reforestar
¿Qué hacer con la superficie quemada en los incendios? Los expertos recomiendan no reforestar porque aseguran que "la naturaleza se abrirá paso". Subrayan que la regeneración natural suele ser más efectiva que la reforestación artificial aunque admiten excepciones para prevenir la seguridad.
Verónica de Castro
Bomberos de temporada alta
Los bomberos forestales y los agentes medioambientales son la base del operativo de extinción de incendios en Castilla y León. Sin embargo, denuncian que el 80% de los primeros solo trabaja cuatro meses al año. El reportaje completo, aquí.
Irene Gómez
La amenaza llega a los pueblos
José Miguel López Martínez, agente medioambiental en Sanabria, asegura que estos incendios "dejan claro que la amenaza llega a los pueblos". Hoy puedes leer la entrevista completa, en la que también deja otros muchos titulares:
- "Estos días en el valle del Bibey estamos viendo vacas con las ubres quemadas, las patas quemadas, terneros abrasados"
- "Se metía el humo, no podíamos ver, no sabíamos dónde iba la cabeza ni qué gente estaba metida en un sitio u otro"
- "La Culebra fue el principio, esto es una continuación y no va a mejorar porque las condiciones son extraordinarias"
- "Hasta dentro de 15 ó 20 años no volveremos a ver la sierra como era"
Alejandra Bonel
Horror en Abejera, segundo acto
La frustración se apodera de los vecinos de Abejera, que se preguntan incrédulos cómo ha podido volver a ocurrir. El fuego rodeó al pueblo, entró en las casas y devoró todo lo que encontró a su paso. Sin preguntar. Ahora, una semana después, sus habitantes se lamentan entre una estampa tétrica, propia de una película de terror.
Marisol López del Estal
"Toda ayuda es bienvenida, pero la verdadera sería que volviera el turismo"
Sanabria intenta recuperarse de una herida profunda tras el fuego devastador de Porto. Los vecinos de San Martín de Castañeda regresan a sus casas, mientras despiden entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia que batallaron en la sierra.
Además, los vecinos lo tienen claro: "Cualquier ayuda es bienvenida, pero si quieren ayudarnos de verdad, que la gente vuelva, o que venga a conocernos".
Editorial
Nuestro editorial también se centra hoy en los incendios de estas dos últimas semanas: "La sensación de impotencia, de que las instituciones sirven de poco, crece exponencialmente con la táctica suicida de la zancadilla permanente"
Aquí tienes el editorial: Es hora de prevenir y de garantizar la cura
Dos semanas de infierno
Hoy se cumplen quince días desde que un pirómano encendió la primera mecha. Desde entonces, la lucha contra el fuego se ha sucedido en distintos puntos de la provincia, con miles de desalojados, dos muertos en la provincia de León a causa de esa primera cerilla incendiaria, cuatro heridos graves en otro de los incendios y un infierno que, por fin, tiene visos de remitir.
Situación en Zamora
Según los datos de la Junta de Castilla y León, en estos momentos el incendio de Porto sigue en nivel 2, mientras que el de Molezuelas de la Carballeda y el de Castromil están activos pero ya sin calificación de riesgo.
Los héroes del trabajo invisible
El medio centenar voluntarios que trabajaron en Ribadelago y San Martín, en la zona de incendios, fueron esenciales en la extinción para guiar a los bomberos por caminos y hacia las bocas de riego.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- La provincia de Zamora registra dos terremotos durante la tarde del miércoles
- Los efectos del huracán en la provincia de Zamora: fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora
- El restaurante de Zamora con una estrella Michelin que busca trabajadores
- ¿Guarra qué?': Los cinco pueblos de Zamora señalados por tener el nombre más raro de España
- Los ocho pueblos más bonitos para visitar en Zamora durante tus vacaciones de Navidad
- Un vecino chino que reside en Palencia es pillado en Zamora transportando alburnos vivos
- El mapa de la Zamora rural con los nombres de pueblos más extraños