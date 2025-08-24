DIRECTO | El incendio de Porto sigue en nivel 2

"Toda ayuda es bienvenida, pero la verdadera sería que volviera el turismo"

Sanabria intenta recuperarse de una herida profunda tras el fuego devastador de Porto. Los vecinos de San Martín de Castañeda regresan a sus casas, mientras despiden entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia que batallaron en la sierra.

Además, los vecinos lo tienen claro: "Cualquier ayuda es bienvenida, pero si quieren ayudarnos de verdad, que la gente vuelva, o que venga a conocernos".

La crónica completa puedes leerla aquí.