Crónica de dos semanas de infierno en Zamora

Todo el mundo tiene alguna historia que contar de la catástrofe del fuego en Zamora de las dos últimas semanas. Muchos porque conocen algún damnificado o han pisado en múltiples ocasiones por ese terreno que ahora es negror y cenizas.

Otros porque en los últimos días han mirado las noticias, ávidos de información, por si las llamas alcanzaban su tierra querida. Y algunos, los que más podrían enriquecer esta crónica, porque lo han vivido en primera persona, huyendo con lo puesto al ser desalojados o enfrentándose a las llamas para que no entraran en las casas o avanzaran por el campo.

Todos ellos, sin desearlo, tendrán historias que contarle a los nietos de lo vivido ese fatídico agosto de 2025, que a muchos le recordará también a aquellos malditos meses de junio y julio de 2022.

Vacas entre terreno quemado en Sanabria. El humo del incendio de Puercas y terrenos quemados en ese fuego. | ARACELI SAAVEDRA

Si hace tres años el infierno engulló la Sierra de la Culebra y otros parajes de la provincia, este verano las lenguas de fuego se han extendido por el norte y el oeste, llegando a municipios como Losacio que fue punto de inicio de la tragedia de hace tres años, pero concentrando los daños, fundamentalmente, en Los Valles, Sanabria y Aliste.

Arriba, viviendas quemadas en Cubo y avance de las llamas en Sanabria. A la derecha, un coche calcinado en Abejera y medios de extinción en Vigo de Sanabria. | CEDIDA

Fue en uno de los municipios más pequeños de la provincia, ubicado en La Carballeda, ya en el límite con el Valle de Vidriales, donde comenzó todo. En Molezuelas de la Carballeda el domingo día 10 hacía un calor sofocante acompañado de viento y baja humedad, un cóctel explosivo para que un terrorista de la cerilla prendiera en más de un punto una zona arbolada y de abundante vegetación poco antes de las dos y media de la tarde, cuando todo el mundo comía o estaba a buen recaudo a la sombra.

Crónica de dos semanas de infierno | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Ese primer incendio, que hoy en día sigue activo, aunque perimetrado, avanzó a pasos agigantados por el Valle de Vidriales y siguió su ruta mortífera por la provincia de León hasta llegar cerca de La Bañeza. Por el camino dejó más de 31.500 hectáreas quemadas, según el cálculo inicial de los servicios de extinción, y dos personas fallecidas, Abel Ramos y Jaime Aparicio, dos treintañeros voluntarios que efectuaban desbroces con una motoniveladora para impedir el avance del fuego en la carretera de Nogarejas, ya en la provincia de León.

Crónica de dos semanas de infierno | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

En Zamora, ese devastador incendio, que a falta de la medición definitiva algunos estiman que puede ser el de mayor superficie calcinada en la historia de España, obligó a desalojar los días 10 y 11 ocho localidades y a confinar a los vecinos de Ayoó de Vidriales, que ni siquiera pudieron ser evacuados al verse cercados por el fuego, con las llamas por todas las posibles rutas de escape por carretera. Pero fue en otro pueblo vecino, Cubo de Benavente, donde se registraron los mayores daños al quemarse viviendas, naves comerciales y ganaderas y vehículos.

Crónica de dos semanas de infierno | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

El fuego de Molezuelas, que en sus peores momentos arrasó hasta 4.000 hectáreas a la hora, llevaba poco más de un día activo cuando sobre las seis y media de la tarde del lunes día 11 hubo que redoblar esfuerzos contra las llamas. Se desataba un segundo incendio localizado en Puercas, en la comarca de Aliste. Esta vez no fue la mano directa y voluntaria del hombre, sino una negligencia –como determinaría días después la Guardia Civil– la que causó el fuego por el "efecto lupa" de un cristal al sol que estaba en un depósito irregular de residuos.

Crónica de dos semanas de infierno | ARACELI SAAVEDRA

Al igual que en Molezuelas, y de forma paralela, en Aliste también se vivieron momentos de pánico. Especialmente complicada fue la situación el segundo día del incendio, el 12 de agosto, en Abejera.

Un martes negro para la localidad con una evacuación que no salió todo lo bien que debiera. Según la versión del Cecopi, uno de los vehículos demoró más de la cuenta la partida, que inicialmente se hizo en caravana en dirección a Alcañices. Ese coche, en el que viajaban cuatro vecinos, partió cuando las llamas ya alcanzaban la carretera hacia Riofrío y apenas pudo avanzar medio kilómetro entre el humo antes de que el fuego lo devorara y sus ocupantes, todos heridos con quemaduras graves, tuvieran que salir huyendo. Entre los que se quedaron en el pueblo y tomaron otra ruta de evacuación hubo más daños personales. Hasta una decena de personas tuvieron que ser atendidas con quemaduras o por intoxicación de humo, intentando salvar sus casas o sus propiedades, alguno rescatado in extremis cuando había tomado un mal camino y se veía cercado por las llamas y sin visibilidad por el humo.

Crónica de dos semanas de infierno | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Fueron los momentos más críticos, pero la lengua de fuego no paró y siguió su avance, con nueve pueblos desalojados hasta el 14 de agosto y una superficie calcinada en ese incendio de Puercas que, según las primeras estimaciones a través de los satélites de Copernicus, puede rondar las 6.200 hectáreas.

Crónica de dos semanas de infierno | ARACELI SAAVEDRA

Cuando en la víspera del puente festivo de mediados de mes parecía que la cosa se calmaba en Molezuelas y en Puercas, la mirilla de los incendios viró al noroeste, a la Alta Sanabria. Desde dos días antes había un fuego en A Mezquita (Orense) en dirección a Zamora y ese jueves se encendieron todas las alarmas porque podía traspasar la frontera provincial por Castromil. Finalmente, se quedó a unos 300 metros de las casas de esa población que comparten Zamora y Orense y por donde sí llegó ese incendio desde Galicia fue por Villanueva de la Sierra. La extensión carbonizada en tierras zamoranas no fue mucha, pero el trastorno y la incertidumbre entre los vecinos de los cinco pueblos zamoranos más cercanos a Galicia se midió en quintales.

En el caso de Porto, su desalojo, decretado ese día 14, le vino por un doble frente, ya que al incendio que llegaba de Galicia, el denominado de Castromil, se sumó otro provocado por el rayo de una tormenta al que, en principio, no se le daba gran importancia.

Pero la experiencia dicta que no hay que infravalorar ningún fuego en el campo, por mucho que inicialmente parezca controlado, y el de Porto se convirtió en el último de los grandes incendios, el que protagonizaría la última de las dos semanas de infierno y el que más daños ha causado en la provincia desde el punto de vista medioambiental. Ese fuego, como si de un montañero se trataba, subió por la cara oeste de Peña Trevinca para avanzar hacia los tejos milenarios del Casaio de Orense, seguir por el norte del pico triprovincial hasta cruzar a tierras leonesas en dirección al lago de la Baña, y encontrar en el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto otra ruta por la que extender sus llamas.

Desde que empezó a tomar velocidad, el pasado fin de semana, en San Martín de Castañeda empezaron a ver con preocupación el avance de las llamas. Se prohibió entonces el baño en el Lago de Sanabria para el repostaje de los medios aéreos de extinción, pero el amplio despliegue del operativo ya parecía servir de poco para el voraz avance del fuego. Entre el lunes y el martes se desalojaron trece poblaciones del entorno del lago. Desde la distancia, veraneantes y vecinos de esos pueblos vieron con estupor por las noticias cómo el fuego bajó por los cañones que rodean el lago más grande de España. Avanzó día a día hasta que el viernes comenzó a atisbarse el principio del fin de la tragedia y la mayor parte de los pueblos volvieron a cobrar vida. Ayer, regresaron los últimos desalojados, los de Ribadelago y se reabrieron las carreteras de la zona para todo el mundo, salvo la subida a Peces desde San Martín. Según el Cecopi, se mantiene la restricción de baño en el lago, pero poco a poco la situación vuelve a la normalidad, tras más de 10.300 hectáreas quemadas.

El de Porto ha sido el último infierno de una aciaga quincena en Zamora y sus fumarolas seguirán viéndose muchas semanas más, con las turberas prendiendo bajo tierra y humeando el paraíso sanabrés reducido a cenizas.

