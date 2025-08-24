Un cazador, sospechoso de matar a un mastín de un tiro en la cabeza

La pastora halló a su mastín muerto de tiro certero y a bocajarro en la cabeza realizado con una escopeta de caza, tendido sobre el costado derecho. Los indicios llevaron a la mujer a concluir que el responsable del suceso es un cazador que se encontraba en el lugar, un amplio descampado del monte de encinas de Fariza, en el mismo espacio de tiempo en que el perro pastor cayó abatido por un tiro de cartucho de perdigón. La munición resultó compatible con el arma que portaba el denunciado de iniciales I.S.A., quien admitió haber estado ese día, 19 de noviembre de 2023, a esa hora en ese lugar.

Las averiguaciones realizadas confirmaron que era el único cazador que frecuentó esa zona, donde le pudo ver la dueña del mastín con la escopeta y sin perros de caza. Además, la familia del acusado mantiene un enfrentamiento con esta ganadera, lo aumenta las sospechas sobre la implicación de I.S.A. en este delito de maltrato animal.

El informe del Seprona que examinó al mastín muerto confirman la compatibilidad del disparo que causó la muerte al animal y las características de los orificios de entrada de los perdigones con alguna de las escopetas del acusado. Estas similitudes llevó a determinar que "el disparo fue realizado con una escopeta de similares características a las de I.S.A., de acuerdo con las pruebas aportadas por la acusación particular que han llevado a la Audiencia de Zamora a exigir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 a que continúan las actuaciones judiciales para esclarecer los hechos.

El auto del Tribunal provincial apunta que tanto las declaraciones de los investigadores, como de los testigos y la documentación aportada "resulta la posible comisión de un delito de maltrato animal" que implicaría al denunciado, vecino de Fariza.

