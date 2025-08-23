Zamora registra 12 delitos de odio en 2024

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el año pasado 12 delitos de odio en Zamora y un total de 93 infracciones penales e incidentes de este tipo en Castilla y León, lo que supone una bajada del 19,1% en la comunidad respecto a 2023, cuando se contabilizaron 115.

Datos delitos de odio / ICAL

En el conjunto del país los hechos conocidos se situaron en 1.995, un 13,8% menos que el ejercicio anterior, según recoge el "Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio 2024" del Ministerio del Interior y que ha recogido la Agencia Ical.

El racismo, con 35 casos, (un 37,6%), y la orientación sexual, con 17 (18,2%) centran más de la mitad de las investigaciones. También destacan las nueve abiertas por discriminación sexual o de género, cuatro por antisemitismo y el mismo número por antigitanismo.

Además, se contabilizaron dos por aporofobia (aversión hacia las personas pobres o desfavorecidas), el mismo numero por disfobia (rechazo a las personas discapacitadas), un caso por prácticas religiosas, otro por islamofobia y uno más por discriminación por enfermedad.

Por comunidades autónomas, Navarra registró la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14). La media del conjunto de España es de 4,02 y en Castilla y León la tasa es de 3,89 casos.

Por provincias, en cabeza se situó Burgos con 30 casos, lo que sitúa a la provincia burgalesa con la quinta tasa más alta del país, con 8,35 casos, por delante de Valladolid que registró 17 y de León y Zamora, ambas con 12. Por su parte, en Soria solo se investigó un caso, dos en Salamanca, cinco en Ávila, seis en Segovia y ocho en Palencia. Con estos datos, también presentan tasas elevadas de delitos de odio las provincias de Zamora (7,23) y Palencia (5,05).

Igualmente, las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron o investigaron, según los datos consultados por Ical, a 54 personas en Castilla y León durante 2024, un 33,3% menos que el año anterior.

A nivel nacional, el racismo es la principal causa de los delitos de odio con 804 hechos conocidos, seguido de los ámbitos de orientación sexual, (528) y discriminación de sexo, (181).

Perfil

Por su parte, el perfil del responsable investigado por este tipo de delitos, indica que es principalmente de sexo masculino (81,88%). El rango de edad con mayor número de autores de estos hechos es el de 26 a 40 años.

Además, también a nivel nacional, la mayoría de las detenciones por delitos de odio son de nacionalidad española (75,84%).

Entre los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cometidos a través de Internet, redes sociales y medios de comunicación, los ámbitos de orientación sexual y racismo son los que muestran mayor incidencia, aumentando un 22,41 y 47,37% respectivamente.