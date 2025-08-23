El teatro en miniatura arrastra en Zamora

"Es un teatro de cercanía, del encuentro uno a uno, donde encontramos la singularidad, donde no importa si vamos a mirar por una ventana, donde no hay edades, no hay temáticas... sino cómo entender que en ese minuto, dos, tres minutos... vamos a contar una pequeña historia con todos los recursos técnicos que tiene el teatro. Nosotros los hacedores del teatro de títeres sabemos que es un teatro de síntesis, de dejar lo sutil, lo esencial" argumentó el viernes Yanita Pérez, profesional argentina que por primera vez actúa el Festival Mamut de Zamora.

Esta artista y estudiosa impartió un taller para profesionales donde conversaron sobre la poética del teatro en miniatura, tratando de encontrar "cuáles son los elementos que hacen la singularidad de su espacio y escuchar las miradas que tienen los otros hacedores", sintetizó.

Yanita Pérez, de pie, durante el taller para profesionales. | J. L. FERNÁNDEZ

Mientras que en el salón de actos del Etnográfico los profesionales participaban en el taller "Poéticas en el teatro lambe-lambe", en la plaza de Viriato los niños que participaron los días atrás en el taller de teatro en miniatura compartían los trabajos hechos con el público.

Sus ocho cajas estaban distribuidas en la zona más próxima al museo regional e incluso alguno de los menores indicaba a cada uno de los asistentes cuándo empezaba la función o bien rogaba a quienes aguardaban su turno que no se acercaran más para que no conocieran detalles de la función, tal y como había un profesional.

Una niña realiza su espectáculo para una espectadora en Viriato. | J. L. FERNÁNDEZ

Los asistentes, de uno en uno, pasaban de propuesta en propuesta. "Es fantástico que los niños puedan aprender a hacer cosas así" comentaba una madre cuyo hijo acudió porque "una tía" lo apuntó a la actividad.

Pero entre el público no había solo familiares, también que asistieron habituales del Festival Mamut que quisieron conocer las propuestas teatrales gestadas a lo largo de la última semana.

"Son unos trabajos muy interesantes" comentaba un caballero durante su espera para ver un espectáculo planteado por los menores.

Uno de espectáculo de teatro en miniatura del Festival Mamut / Alba Prieto / LZA

Por la tarde llegó el turno de los profesionales mostraron nueve espectáculos, propuestas muy distintas venidas de Argentina, Brasil, Portugal y España. Los artistas sorprendieron al numeroso público que asistió y que aguardó su riguroso turno, tanto niños como mayores.

Zona de distribución de los tickets para regular las esperas. / Alba Prieto / LZA

Junto a las cajas, Trupe Fandanga creó un microespacio para los tres pases del espectáculo "Ay de mí, ay de mí…".

Programación

El festival Mamut prosigue el sábado, día 23, con la muestra de teatro en miniatura que estará en el parque de Puerta Nueva de 11.30 a 13.30 horas y por la tarde, de 20.00 a 22.00 horas, nuevamente en Viriato donde junto a las nueve cajas de lambe-lambre estará la instalación "Versos que anidan", integrada por cajitas sonoras de las que ya pudo disfrutarse en este mismo espacio en PoetiZA, años atrás.

Manipuladora y espectador la tarde del viernes en Viriato. / Alba Prieto / LZA

La actividad concluye el domingo con la presencia en las aceñas de Cabañales, de 11.30 a 13.30 horas, de la muestra de teatro en miniatura y de "Versos que anidan".

Espacios para la creatividad y el disfrute en la muy corta distancia.

Suscríbete para seguir leyendo