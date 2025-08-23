Rescatado un hombre de 59 años tras caer al río en las Aceñas de Pinilla de Zamora

Una llamada alerta al Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 a las 10.25 horas alertó de la caída de un varón al río en el restaurante Las Aceñas, en las Aceñas de Pinilla, en Zamora. Los alertantes solicitaron asistencia para el varón, que no podía salir de la compuerta y estaba siendo sujetando para que no se desplazara.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del accidente a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos de Zamora, al Centro Coordinador de Emergencias y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una UVI móvil.

Los facultativos de Sacyl a su llegada atendieron al herido, un varón de 59 años, a quien trasladaron al Complejo Asistencial de Zamora.