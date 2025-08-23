Mejora el incendio zamorano de Porto, con la mayoría de pueblos ya realojados

En la novena jornada de lucha contra las llamas comenzó a verse la luz al final del túnel y el incendio forestal provocado por un rayo el pasado 14 de agosto en Porto comenzó a dar noticias positivas este viernes.

Por una parte, la vuelta a casa de la mayoría de los pueblos evacuados y por otra una tendencia de los medios de extinción a asegurar el vasto perímetro del fuego, que afecta principalmente al parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto. Pese a todo, el incendio sigue en nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial y aún no se da ni por controlado, ni siquiera estabilizado, si bien su perímetro de cien kilómetros apenas ha avanzado en los dos últimos días. Los puntos que han requerido más atención del operativo de extinción en la última jornada han sido, por una parte, el cañón del Tera, donde son aún visibles las columnas de humo, y por otra la parte más alta de la montaña situada sobre San Ciprián, ya en el límite con la provincia de León. De hecho, esa última zona era la única en la que el viernes se mantenía la llama, mientras que en la del cañón del Tera se observaba el humo y se estaba atento también a la evolución, los puntos calientes y las posibles reproducciones en el cañón del Cárdenas y en el del Forcadura.

Columnas de humo del incendio en la zona del cañón del Tera. | ARACELI SAAVEDRA

Los medios aéreos movilizados, ocho a media tarde del viernes, se encargaron de refrescar la zona incendiada y sus perímetros, especialmente en los lugares más escarpados y de difícil acceso, donde los medios terrestres tienen complicado llegar y los buldóceres no pueden actuar para marcar el perímetro del incendio y evitar que el fuego pase del área delimitada.

A media que la situación mejoraba gracias al trabajo de los servicios de extinción y las temperaturas de los últimos días no tan altas ni con tanto viento también pasaba el riesgo para las poblaciones. Eso hizo que el viernes por la mañana se acordara el realojo de los vecinos de Murias y Cerdillo. Por la tarde, las buenas noticias llegaron para los de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria y San Ciprián. Las cinco poblaciones llevaban evacuadas desde el lunes, por lo que tras cuatro noches en colchón ajeno, al fin los vecinos regresaban a sus casas. En total, esos pueblos suman 345 habitantes censados, pero la población real en estas fechas de agosto era mucho mayor y todos ellos han visto el fin de la pesadilla, pese a que mantendrán su imagen durante tiempo al mirar al paisaje quemado del entorno del Lago de Sanabria.

Carreteras cortadas

Pese al regreso de vecinos y veraneantes a estos pueblos, a los que este fin de semana pueden sumarse los de Ribadelago y Ribadelago Nuevo, los únicos que quedan desalojados, las dos carreteras principales de acceso al Lago de Sanabria y el entorno, la ZA-103 y la ZA-104, permanecen cortadas, excepto para los vecinos de la zona, trabajadores y vehículos de reparto y suministro. De esta forma, se pretende evitar que pueda haber turistas que obstaculicen el tráfico y entorpezcan las labores de extinción, según explicó Fernando Prada. Lógicamente, el baño y el disfrute de la orilla del lago tampoco es posible, de momento, a causa de los trabajos de extinción del incendio, que este sábado llegan a su décima jornada.

El fuego tardará meses en darse por extinguido por las turberas

Las turberas de la parte alta de la sierra sanabresa condicionarán la extinción del incendio de Porto. El hecho de que se hayan visto afectados estos humedales de materia vegetal en descomposición que actúa como combustible por debajo de la capa superficial hace que el fuego en esa zona sea casi imposible de apagar hasta que no se consume la turba.

Eso hará que seguramente pasen meses antes de que el incendio esté totalmente extinguido, según ha advertido el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada. Las turberas constituyen un tipo de hábitat singular de gran importancia desde el punto de vista medioambiental que se ha visto afectado por el fuego que se ha extendido por la montaña sanabresa.

Dos horas menos de medios aéreos estatales por el protocolo

Fernando Prada ha lamentado que durante los días de extinción del incendio los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hayan tardado unas dos horas más en incorporarse cada jornada que los de la Junta de Castilla y León.

Eso es debido, según ha explicado, a un protocolo que hace que haya que desde Zamora haya que solicitar una autorización al centro de mando autonómico en Valladolid para desde allí elevarla al Ministerio, mandarla después este a la base a la que están adscritos los medios y, en último término, comunicarse la autorización al jefe de la base aérea concreta en la que se ubican esos medios, como ocurre en la de Rosinos de la Requejada.