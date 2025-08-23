"Si mi casa estuviera en peligro por el fuego, yo también me quedaría para tratar de salvarla". La afirmación era de uno de los bomberos desplazados desde Andalucía para intervenir en la extinción de los incendios de Sanabria, que comprendía a los vecinos que se negaron a salir de sus pueblos. Unos 50 voluntarios de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo vivieron la tensión de ver avanzar el fuego, y un confinamiento donde "no dejaron ni bajar a la farmacia a buscar insulina", como denunciaba Pilar, una de las residentes.

Los vecinos de Ribadelago trasladaban ayer sus críticas por la coordinación del incendio en las horas más cruciales. Algunas de las personas señalaban responsables directos "el director del Parque Natural debería dimitir porque se le ha quemado el 90% del parque". Unas 50 personas se mantuvieron para colaborar, pero "estaba todo muy restringido y las órdenes llegaban a cuentagotas", explican los afectados. "La gente del pueblo, tanto en Ribadelago como en San Martín, hemos sido fundamentales, porque la gente que quedamos vinimos a Moncabril. Era todo muy confuso".

"La dificultad ha estado en la coordinación de técnicos para arriba"

El problema ha sido la coordinación "de técnicos para arriba, ahí ha estado la dificultad. Y lo de los políticos, un escándalo". Para los trabajadores a pie de cañón y a pie de central "un 10 para todos, un 20 para todos. No hay número para calificar. Hemos visto trabajar aquí a los de Castilla y León, Melilla, Francia, Badajoz, Ávila, Sevilla y Cataluña ¡qué máquinas!". Estaban bajo las órdenes de la Junta "y hasta que no llegaba la orden no se movían. Muchas horas, muchos profesionales, parados, impotentes, esperando órdenes".

Los héroes del trabajo invisible

El día clave "de Moncabril, todos estábamos allí esperando a las cuatro, los medios y los voluntarios. Llegó Miguel Ángel Corbo –un fenómeno- venía sin dormir, de Murias de San Ciprián. Dieron la orden y todos como jabatos".

Señalan al concejal del Ayuntamiento de Galende, Benjamín Ferrero, "desde toda su sabiduría ha estado en la sierra, coordinando. Otro veinte para Benja. Se la ha jugado y ha puesto a disposición todo lo que sabe". Otro de los vecinos del pueblo, bombero profesional que estaba de descanso, también fue determinante para organizar trabajos y voluntarios.

La solidaridad: avituallamiento desde los bares

Con el bar cerrado, Cristina "hizo bocadillos, agua y café para voluntarios y bomberos", remarca Pili una de las personas que no quiso irse. Viendo la situación y con la prohibición de abrir el bar, preparó avituallamiento para todos. Una imagen muy gráfica: "Un bombero francés con dos bocadillos de tortilla, uno en cada mano, y comiendo a la vez".

Los bares eran los lugares donde llegaba el acopio de material, comida y agua. "A Teo le mandaron cerrar el bar" en el pueblo viejo. Eran los puntos donde se reunían los voluntarios y hasta donde se acercaban los propios bomberos para abastecerse. "Cuando sales de un fuego, cuando apagamos uno allá arriba, sales exhausto, las piernas te tiemblan, la impotencia... La adrenalina te pega un bajón", recalca uno de los voluntarios.

Los héroes del trabajo invisible

Los vecinos subrayan el papel de los voluntarios en apoyo en momentos determinados cuando más se complicó la situación. Cuando el incendio se acercó a la Central, la UME dio contrafuego en la parte de arriba, pero "abajo era complicado, solo había dos bomberos con un camión y no podían desplegar las líneas de agua", señala una de las personas que "se juzgó no apta para estar allí" e hizo caso omiso. "En una línea había cuatro personas; y en la otra, diez, además de los bomberos".

Entre los agradecimientos los vecinos señalan a la Asociación Las Candelas de Puebla y las farmacias de El Puente y de Puebla que enviaron mascarillas; otras entidades enviaron prendas ignífugas. El alcalde mayor subió también con agua, fruta, bocadillos y comida caliente.

Los héroes del trabajo invisible

Noelia Fernández Puente vio los problemas que se avecinaban. "No sabíamos cómo iba a estar el agua para beber. Ada y yo compramos 16 garrafas para repartir, nos tuvieron 40 minutos esperando, no sabíamos si podríamos pasar. Al final, nos dejaron repartir y volver. La segunda vez entramos escoltadas y la tercer pasamos por el monte. Estuvimos apagando el fuego, gente de Sevilla. El Ayuntamiento repartió pan y comida. De Vasallo nos mandaron pan". Noelia bajó a trabajar al centro de la Fundación Personas "y luego no me dejaron volver".

Los héroes del trabajo invisible

Caminos vecinales y por el monte para sortear prohibiciones

Los caminos vecinales y los que transcurren por el monte permitieron saltarse la prohibición de entrar, "el que sale no vuelve", para que un grupo de jóvenes de Madrid y veraneantes que, en un primer momento evacuaron, pudieran volver a ayudar. Había personas que tenían que ir a trabajar con el miedo "de no poder volver a casa. Cerrados como ratas, peor que en el COVID, que te dejaban bajar a comprar, presentabas el tícket”, expresaba una vecina que tenía que presentar un parte de baja y viajar a Zamora para ir a una prueba médica. "A unos los deportaron: los reconocieron unos policías militares en El Puente y cuando los vieron aquí los cogieron y se los llevaron". Hubo quien presentó el carné para demostrar que "nació" en Ribadelago para salir y poder volver.

Victoriana y Belarmino con el comandate González Tejada a su llegada a Ribadelago. / ARACELI SAAVEDRA

Victorina y Belarmino: "Nos llevamos los billetes de avión a Francia para que no se quemaran"

Victorina Delgado y Belarmino San Román fue el último matrimonio que regresó, casi a las dos de la tarde, a su casa de las "hortensias" en el pueblo de Ribadelago Viejo tras ser desalojados el 19 de agosto por el humo proveniente del incendio de Porto. Ayer regresaban muy agradecidos por "lo bien que nos han tratado". Casi todos los desalojados se bajaron del autocar en el pueblo nuevo con emoción, aplausos y con ganas de "estar en casa" pero subrayando "lo bien que nos han acogido".

Victorina y Belarmino, residentes desde los años 60 en Francia, a 150 kilómetros de París, veranean todos los años en Ribadelago. Ella, de Puente de Domingo Flórez, y él del mismo Ribadelago. Fueron los últimos en llegar pero los primeros en evacuar. "Estábamos ya acostados porque en Francia nos vamos pronto a dormir" y "todos los vecinos ya se había marchado pero nosotros no nos enteramos". Victorina explica que "salí en camisón y bata a la puerta" cuando llamaron los agentes y vio "entrar a cuatro guardias a sacar a mi marido" convaleciente de una operación. En su equipaje llevó lo imprescindible y "los billetes de avión por si se quemaban". Victorina no oculta su satisfacción por lo bien que se vive en España "diferente a Francia".

Comandante González Tejada: "Ha sido una situación inédita en Zamora durante quince días" Un amplio despliegue de Guardia Civil acompañó este viaje de vuelta, al mando del comandante Jesús José González Tejada. El realojo culminaba con el traslado de ocho vecinos que fueron trasladados del albergue a un hostal en Benavente, por su comodidad, y otras cuatro permanecían en la Residencia Los Valles con problemas de movilidad. El comandante señaló que "ha sido una situación totalmente inédita en lo que conocemos y estamos acostumbrados en la provincia porque ha durado casi 15 días prácticamente ininterrumpidos". Esta situación ha obligado a "reforzar todos los servicios tanto de Seguridad Ciudadana como de Tráfico, control de carreteras, desalojos, realojos, además de velar por la seguridad de las personas que quedaban en los pueblos". A ese esfuerzo en el refuerzo de patrullas, suma "la disposición de todo el personal ha sido muy buena. Ha habido incluso mucha gente que se ha reincorporado de sus vacaciones a echar una mano, ayudar a sus compañeros. Ha habido un operativo muy importante en todo momento".

Suscríbete para seguir leyendo