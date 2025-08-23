En Directo

DIRECTO | El operativo reduce el incendio de Sanabria y aspira a controlar la situación durante las próximas horas

Se mantienen cerradas las carreteras ZA-104 y ZA-103, solo podrán circular residentes y servicios de emergencia

Solo continúan desalojados los habitantes de Ribadelago Nuevo y Viejo

Prohibido el baño en el Lago de Sanabria, además del senderismo y la acampada

VÍDEO | Trabajos de liquidación de reproducción en la zona de Galende, en el incendio forestal de Porto

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

