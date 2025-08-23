DIRECTO | El operativo reduce el incendio de Sanabria y aspira a controlar la situación durante las próximas horas

¿Deja la Junta actuar a los vecinos para tener limpio el monte en Zamora?

"No nos dejan hacer nada" o "la gestión del medio rural se hace por oficinistas que no tienen ni idea de la realidad del campo". Son dos quejas recurrentes por parte de habitantes de los pueblos en esta época en la que arrecian los incendios forestales. La realidad no es tan contundente: hay limitaciones, pero se permite hacer muchas cosas.

Personas conocedoras de los mecanismos administrativos relativizan estas limitaciones para actuar en el medio rural y aseguran que el 80% de las actividades se pueden hacer directamente o con un sencillo trámite, una declaración responsable, y es el 20% restante, normalmente porque son aprovechamientos más grandes, las que requieren una autorización.

MÁS INFORMACIÓN, AQUÍ