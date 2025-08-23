En Directo
DIRECTO | El operativo reduce el incendio de Sanabria y aspira a controlar la situación durante las próximas horas
Se mantienen cerradas las carreteras ZA-104 y ZA-103, solo podrán circular residentes y servicios de emergencia
Solo continúan desalojados los habitantes de Ribadelago Nuevo y Viejo
Prohibido el baño en el Lago de Sanabria, además del senderismo y la acampada
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
El incendio de Porto, a vista de cámara térmica
La UME vigila los puntos calientes a vista de dron.
¿Deja la Junta actuar a los vecinos para tener limpio el monte en Zamora?
"No nos dejan hacer nada" o "la gestión del medio rural se hace por oficinistas que no tienen ni idea de la realidad del campo". Son dos quejas recurrentes por parte de habitantes de los pueblos en esta época en la que arrecian los incendios forestales. La realidad no es tan contundente: hay limitaciones, pero se permite hacer muchas cosas.
Personas conocedoras de los mecanismos administrativos relativizan estas limitaciones para actuar en el medio rural y aseguran que el 80% de las actividades se pueden hacer directamente o con un sencillo trámite, una declaración responsable, y es el 20% restante, normalmente porque son aprovechamientos más grandes, las que requieren una autorización.
Sanabria continúa bajo el humo
La sierra sanabresa continúa humeante por el incendio en Porto, activo desde el pasado jueves 14 de agosto. No obstante, el operativo ha logrado reducir el fuego y aspira a controlar la situación durante las próximas horas.
"Teníamos ganas de volver"
Los pueblos del Lago de Sanabria reviven con la vuelta de sus vecinos tras el susto del incendio. "Teníamos ganas de volver y ver cómo estaba todo”.
Regreso a casa
Los vecinos desalojados por el incendio vuelven a Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda y San Ciprián.
Los reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los incendios
Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los graves incendios que han asolado distintas partes de España en los últimos días para interesarse por las necesidades de los ciudadanos que se han visto afectados.
Don Felipe y Doña Letizia quieren "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población", según ha informado este viernes Zarzuela.
La cenizas tiñen el agua del Lago de Sanabria
El agua cristalina del Lago de Sanabria, cuyas playas continúan vacías de turistas, vecinos y veraneantes, se ha tiznado de negro. Las cenizas del voraz incendio originado por un rayo en la sierra de Porto el pasado jueves 14 de agosto ya reposan sobre las aguas del mayor sistema lacustre natural de origen glaciar de España y de toda la Península Ibérica transformando por completo su aspecto habitual durante estos días de agosto.
El Cañón del Forcadura, hecho cenizas
A medida que el incendio de Porto se estabiliza empiezan a divisarse las consecuencias del fuego en parajes emblemáticos del Parque Natural del Lago de Sanabria. Es el caso del Cañón del Forcadura y todo el entorno de Vigo de Sanabria o San Martín de Castañeda, pueblos ya "abiertos" a sus vecinos.
Puedes ver las imágenes que reflejan la magnitud del incendio, aquí.
Ayuda directa de 5.500 euros para agricultores y ganaderos
Los agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios en Castilla y León recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros de la Junta, han informado este viernes fuentes del Ejecutivo autonómico.
Así, para proteger la viabilidad de las explotaciones, se establece una compensación por la pérdida de producción agrícola que se concederá directamente a partir de los datos proporcionados por las imágenes satelitales de la superficie quemada, con una indemnización de 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 euros por hectárea de cultivo herbáceo, y 240 euros de cultivo leñoso.
Pueblos desalojados
Los vecinos de Ribadelago Viejo y Nuevo son los únicos que se mantienen desalojados en estos momentos.
