Denuncian cacerías nocturnas a gatos en Zamora: "La médula destrozada por balines"

"Queremos denunciar públicamente un acto de extrema crueldad hacia gatos callejeros y domésticos en nuestra zona". Así comienza el comunicado que la agrupación Zarpa Zamora ha compartido en redes sociales para denunciar la situación y pedir colaboración ciudadana.

La agrupación animalista asegura que hace pocos días una gata fue tiroteada en una propiedad privada, sufriendo la rotura de su fémur. "Afortunadamente sobrevivió, pero permanece postrada y sin poder apoyar sus patas delanteras", cuentan en el comunicado.

Pero según Zarpa Zamora esto no es la primera vez que ocurre. Hace unos 15 días, añaden, otra gata no corrió la misma suerte y fue encontrada medio muerta, con la médula destrozada por balines, y no se pudo hacer nada por su vida. "Todo el mal que había hecho era vivir en la calla y entrar a comer en casa de las vecinas", explican.

Los presuntos autores de estos ataques son un grupo de jóvenes armados con pistoles de balines o perdigones que cazan gatos deliberadamente, asegura Zarpa Zamora. "Se les ha visto golpear contenedores de comida para asustar o atraer a los animales y dispararles. Siempre lo hacen de noche", explican.

Zarpa Zamora pide "máxima precaución" y colaboración ciudadana para avisar a las autoridades y aportar cualquier dato que pueda ayudar a identificar a los responsables de estos ataques a gatos en Zamora. "Hay denuncias interpuestas y pruebas recogidas, pero necesitamos más testimonios para detener esta crueldad", apostillan.