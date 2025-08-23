¿Deja la Junta actuar a los vecinos para tener limpio el monte en Zamora?

"No nos dejan hacer nada" o "la gestión del medio rural se hace por oficinistas que no tienen ni idea de la realidad del campo". Son dos quejas recurrentes por parte de habitantes de los pueblos en esta época en la que arrecian los incendios forestales. La realidad no es tan contundente: hay limitaciones, pero se permite hacer muchas cosas.

Personas conocedoras de los mecanismos administrativos relativizan estas limitaciones para actuar en el medio rural y aseguran que el 80% de las actividades se pueden hacer directamente o con un sencillo trámite, una declaración responsable, y es el 20% restante, normalmente porque son aprovechamientos más grandes, las que requieren una autorización.

Un análisis detallado de la situación permite concluir que, efectivamente, actividades como desbroces, corta de matorral, recogida de leña, piñas o ramas que contribuyen a eliminar materia combustible del monte no están prohibidas y de hecho por regla general no necesitan siguiera presentar una declaración responsable, aunque algunas hay que hacerlas en el tiempo que toca. Es cierto que en las zonas afectadas por un plan de ordenación de recursos (como puede ser el Lago Natural del Lago de Sanabria) o las épocas de riesgo de incendio alto introducen muchas más restricciones.

Aprovechamientos forestales

La norma que más afecta en estos menesteres es el decreto 5/ 2025 de 27 de marzo por el que se desarrolla el régimen jurídico de los aprovechamientos forestales en montes y otras zonas arboladas no gestionados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León (terrenos particulares).

Detalles a tener en cuenta / J.N.

La premisa es que el cambio social en el medio rural hace que si antes la amenaza de degradación de los montes venía por sobreexplotación y cortas abusivas, hoy sucede lo contrario, la despoblación y falta de uso hace que lo que haya que propiciar es un mayor aprovechamiento.

Sacar la leña y los productos del bosque contribuiría, dice la administración, a generar actividad económica, fijar población y retirar el exceso de biomasa que incrementa el riesgo y la peligrosidad de los incendios forestales, que constituyen hoy la mayor amenaza para los montes castellanos y leoneses. Por eso la idea no es poner cortapisas, sino todo lo contrario, sin perjuicio de una gestión forestal sostenible.

Actividades sin autorización

Una primera conclusión es que desde mucho antes de que aparecieran los grandes incendios las autoridades están por la labor de que se elimine combustible del monte. De hecho hay actividades que se pueden hacer libremente, como la recolección de piña abierta, también de piña cerrada si son menos de cinco kilos, los aprovechamientos mediante la poda de ramas de especies de géneros diferentes a Quercus (encina, roble o alcornoque) y Fraxinus (fresno), cuando sean de menor cuantía, el aprovechamiento de matorral de altura inferior a 1,5 metros, de especies no arbóreas, el aprovechamiento de ramas muertas o caídas, los que tengan fines científicos, la recolección de plantas medicinales, aromáticas y melíferas que no estén protegidas (es decir, las no incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León), la recolección de frutos, brotes y otros productos silvestres con finalidad alimentaria, la recolección de material forestal de reproducción cuando su utilización tenga fines selvícolas, incluidas las restauraciones paisajísticas o de ecosistemas, que se someterá a la normativa sectorial vigente en esa materia, las cortas de arbolado necesarias para la realización de obras u otros trabajos que estén ya autorizados, los trabajos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras eléctricas y el pastoreo.

En las zonas con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o instrumento similar, como un parque natural o una zona de la Red Natura 2000 para muchas de estas actividades sí se requiere autorización previa, normalmente una declaración responsable.

Limitaciones y uso del fuego

Se establecen también otras limitaciones: en unos casos se pueden llevar a cabo las actuaciones durante todo el año, en otros durante determinadas épocas del año. La utilización del fuego también está permitida en operaciones tales como la quema de matorral, de pastos, restos agrícolas (excepto rastrojos) o forestales, otros restos de vegetación, por motivos de seguridad, prevención, control fitosanitario, gestión del combustible vegetal, como medida de protección del monte u otros motivos que se puedan considerar, en el monte o a menos de 400 metros de éste. Para ello sí se requiere autorización administrativa y no se puede realizar en los meses de julio, agosto y septiembre.

También se establecen precauciones en trabajos que estén por ejemplo, a menos de cien metros de masas arboladas o núcleos urbanos. En general en época de riesgo de incendio las restricciones aumentan, por ejemplo, para el uso de maquinaria.

Es decir, prácticamente todos estos usos que realice un particular para fines no comerciales se pueden hacer sin ni siquiera presentar una declaración responsable.

Eso sí, hay que tener en cuenta algunas circunstancias, como extremar las medidas preventivas para evitar incendios forestales y cumplir las limitaciones específicas que, en virtud de la aplicación de las normas en de lucha contra el fuego, complementen o restrinjan las normas generales. Es obligatorio retirar los desperdicios y basuras que se puedan generar en la zona una vez finalizado el aprovechamiento o estar pendientes de otros detalles, como la presencia por ejemplo de nidos de pájaros u otros animales cuando se actúa en el monte.

En circunstancias extremas, como la situación de alerta por incendios forestales en la que nos encontramos en buena parte de la provincia rige la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. En estos casos se prohíbe el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas zonas autorizadas, la suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado y la prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico y el lanzamiento de cohetes.

