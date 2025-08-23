Atropella y deja herido grave a un peatón al huir en un coche robado en Zamora

La Policía Nacional se tuvo que emplear a fondo ayer en lo que parecía un patrullaje rutinario de una tarde de viernes y acabó con una persecución policial, primero en coche y luego a pie, hasta acabar por detener al supuesto autor de un atropello y del robo de un vehículo.

Todo ocurrió pasadas las cuatro de la tarde, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la barriada de Las Llamas, a las afueras de la ciudad. En esa zona en la que se han desmantelado numerosos puntos de venta de droga observaron que una persona, al verlos, se subió rápidamente a un coche y emprendió la huida a gran velocidad. Los agentes empezaron a perseguirlo en el vehículo policial.

El huido, cuando circulaba por el camino de las Llamas, atropelló a un peatón.

Inicialmente, en la confusión del primer momento, existieron dudas sobre si había sido un atropello o se trataba de una persona a la que habían arrojado del vehículo y esa última versión, luego aclarada, es la que se comunicó al servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Tras el atropello, el conductor que huía de la policía abandonó el vehículo y comenzó a correr por el campo para evitar que los agentes le capturaran, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Sin embargo, la huida fue en vano, ya que los policías acabaron interceptándolo y deteniéndolo.

Se trata de un hombre con antecedentes policiales que tras su detención fue trasladado a dependencias policiales, a la comisaría de la avenida de Requejo de la capital zamorana.

La persona atropellada es otro varón, de 53 años, que sufrió heridas graves. Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil con personal médico que, tras dar una primera atención sanitaria en el lugar de los hechos, decretó el traslado del herido al hospital Virgen de la Concha de Zamora, según la información facilitado por el 1-1-2. El teléfono de Emergencias, tras recibir la primera llamada de aviso de la Policía Nacional, movilizó a agentes de la Policía Municipal para que acudieran también al lugar a reforzar el operativo policial. Igualmente, dio aviso a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió la UVI móvil en la que se llevó al herido al centro hospitalario de la ciudad.

Las investigaciones policiales permitieron determinar que el coche en el que huyó el autor del atropello había sido robado el mismo viernes por la mañana en la localidad de Corrales del Vino, precisó por su parte el subdelegado del Gobierno en Zamora.

La barriada de Las Llamas es una zona en riesgo de exclusión situada a las afueras de la ciudad, a la que se accede desde un camino que conecta con la carretera de Villalpando y que es frecuentada por personas consumidoras de sustancias estupefacientes y vendedores al menudeo, de ahí que sea uno de los barrios de mayor vigilancia en Zamora por parte de la Policía Nacional.

