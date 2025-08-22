La Virgen de la Esperanza procesionará por el Jubileo diocesano de las Cofradías

La Virgen de la Esperanza procesionará en una salida extraordinaria que tendrá lugar con motivo del Jubileo diocesano de las Cofradías el próximo 8 de septiembre.

La celebración de las cofradías estaba pensada para mediados del pasado mes de mayo en Toro pero la Diócesis de Zamora decidió retrasarlo por el fallecimiento del sacerdote Javier Prieto.

Ahora la vicaría episcopal con el área de Piedad Popular y la Cofradía de Jesús del Vía Crucis y la Cofradía de la Virgen de la Esperanza impulsan la celebración coincidiendo con la festividad de la Natividad de María

Las cofradías y hermandades están citadas en san Ildefonso a las 10.00 horas donde tendrá lugar una oración y la celebración del sacramento de la penitencia (confesiones) para 45 minutos más tarde la comitiva acompañar a la Virgen de la Esperanza desde la plaza de San Ildefonso hacia la plaza de la Catedral, espacio que acogerá una misa presida por el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez.

La colecta de la eucaristía irá destinada a los damnificados por los incendios que han arrasado la provincia.

Tras la celebración, habrá una procesión hasta la plaza de Viriato donde se cantará la Salve, tal y como se hace la mañana del Jueves Santo.

El año Jubilar de la Esperanza lo decretó el papa Francisco con motivo de la pandemia del COVID, las guerras y el hambre en el mundo y “ahora con los incendios que asolan nuestro país es una invitación profética a caminar juntos en Esperanza” indican en la carta remitida a las cofradías y directivas de cofradías y hermandades.

