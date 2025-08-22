El turismo empezó el verano pinchando en Zamora
La provincia recibió casi un millar de visitantes y dos mil pernoctaciones menos en julio
El turismo veraniego ha empezado el verano pinchando en Zamora, según reflejan los datos de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al pasado mes de julio.
El primer mes veraniego por excelencia visitaron la provincia 23.789 personas, que son 905 menos que el año anterior, mientras que las pernoctaciones ascendieron a 39.685 , que son 2.024 menos que en julio de 2024.
La caída del turismo en Zamora, del 3,7%, ha sido la segunda más alta de la comunidad, solo superada por Segovia, si bien los retrocesos en el número de visitantes han afectado también a León y Burgos. En cuanto a las pernoctaciones la caída de Zamora, el 4,9% es la más alta de Castilla y León. En este caso las noches de hotel solo han caído en Zamora y en Segovia.
Lo peor del caso es que los datos de enero a julio reflejan esa misma atonía turística. En lo que va de año han visitado la provincia 115.727 turistas, que son 8.442 menos que el año anterior. Y han pernoctado 193.549 personas, que son 15.193 menos de las que llegaron a la provincia en los siete primeros meses del pasado año.
