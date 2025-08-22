Transportes adjudica 2,45 millones de euros para renovar el firme de un tramo de 8,5 km de la N-122

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado tres contratos por un valor total de 29,56 millones de euros para reutilizar y fabricar firmes sostenibles en la Red de Carreteras del Estado y así reforzar las condiciones de circulación y seguridad vial, mientras se avanza en el objetivo de reducir la huella ambiental.

En el contrato 3 por valor 9,94 millones de euros incluye en Zamora 2,45 millones de euros para un tramo de 8,5 km de la N-122.

Esta iniciativa responde al objetivo del Ministerio de descarbonizar e impulsar la sostenibilidad de la red de Carreteras del Estado. Se trata de una iniciativa novedosa para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 km de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria con materiales reutilizados y sostenibles.

Los contratos forman parte del programa Pavimentos Asfáltico, un proyecto integral que busca mejorar la seguridad vial, garantizar la durabilidad de las infraestructuras y reducir la huella ambiental del sector del transporte en línea con los objetivos de descarbonización y sostenibilidad impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los contratos son mixtos e incluyen la redacción del proyecto de construcción y la ejecución de la propia obra, y se han licitado por lotes a través de 3 subprogramas para llevar a cabo hasta 13 actuaciones sobre un total de 114 kilómetros de diferentes carreteras de la Red de Carreteras del Estado, 93 de los cuales corresponden con carretera convencional mientras que 21 kilómetros son tramos de autovía.

El programa está financiado con los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación y se enmarca en el compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de descarbonizar e impulsar la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado