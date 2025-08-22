Sexta denuncia para el profesor de música pederasta

El profesor de música condenado a 12 años de prisión por la Audiencia de Zamora por agredir sexualmente a cuatro alumnas menores de edad se enfrenta a una sexta denuncia de otra estudiante del Conservatorio de Música de Zamora, hechos que habrían ocurrido cuando esta tenía 16 años, en el curso de 2005.

La exalumna de Rafael F.R. describe hechos muy similares a los ya investigados y juzgados en Zamora, tales como tocamientos en los pechos bajo la camiseta con la excusa de que era para enseñarle a respirar para aprender a usar adecuadamente el fagot, instrumento del que el condenado es profesor.

La joven, que se decidió a acudir en diciembre de 2024 a la Justicia antes de que prescribiera el delito que denuncia, relata cómo el docente la sentaba sobre su regazo durante algunas clases con el único objetivo de "frotar sus órganos sexuales contra la menor", explican fuentes próximas a la investigación abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Zamora.

Una conducta por la que acaba de condenarle la Audiencia

Esa es una de las prácticas que también detallaron las cuatro víctimas cuyos casos han terminado en la condena a 12 años de cárcel, es decir, tres años por cada una de las agresiones que cometió de forma continuada en los cursos escolares de 2008-2010. La Audiencia zamorana estimó probado el acceso carnal del adulto sobre algunas de estas niñas que tenían entre 7 y 9 años, para lo que utilizaba los dedos cuando descendía con su mano hasta el órgano sexual de esas menores, recoge en su sentencia condenatoria tras celebrar el juicio contra el docente el 25 de junio de este año 2025.

El profesor no llevó los abusos sexuales hasta ese punto con esta exalumna, que enseguida le contó a su madre el comportamiento de su profesor de fagot y la progenitora decidió acompañar a su hija al Conservatorio y esperar cerca del aula hasta que acabaran las clases de Rafael F.R., quien dejó que cometer abusos sexuales con la menor durante ese tiempo, concreta la denunciante.

Sin embargo, cuando la madre deja de acudir con su hija hasta el aula para asegurarse de que estaba a salvo, el condenado por pederastia volvió a agredir sexualmente a esta estudiante. Rafael F.R. está condenado también a la inhabilitación durante 10 años para ejercer como docente o cualquier otra profesión u oficio relacionado con menores de edad, remunerada o no, así como actividades que conlleven contacto regular y directo con niñas, niños y adolescentes.

Tribunal provincial impone cinco años de libertad vigilada para el procesado cuando salga de prisión; una orden de alejamiento respecto de las cuatro víctimas a menos de 200 metros durante el tiempo de la condena y la prohibición de votar en las elecciones, además de una indemnización por daños psicológicos que solicitaba la Fiscalía de Zamora y la acusación particular.

Un procedimiento que ha tenido eco nacional La difusión del procedimiento penal abierto contra el profesor de música en Zamora animó a esta joven a tomar medidas judiciales contra el músico valenciano que, según vecinos del pueblo en el que trabajó durante los primeros años de formación y docencia, de Muro de Alcoy, ya se enfrentó allí a causas judiciales. Es el caso de otra alumna que siguió los pasos de sus excompañeras de conservatorio y cuyo caso está en instrucción en el Juzgado número 6 de Zamora. La Audiencia tuvo que decretar una orden de busca y captura contra Rafael F.R. al no comparecer al juicio en el que se le imputaron los abusos a las cuatro exalumanas zamoranas. La Policía Nacional tuvo que localizarle y arrestarle para lograr que acudiera a la vista oral en Zamora, durante la que permaneció con absoluta tranquilidad, impasible ante los testimonios de las cuatro víctimas y los testigos que apuntalaban la veracidad de los abusos denunciados. El imputado declaró en le juicio en último lugar para negar que hubiera cometido ningún acto contra la indemnidad sexual de las menores de edad a las que daba clases y durante las que les enseñaba su pene tras la puerta de un armario mientras les decía que su miembro viril estaba enfermo y que si querían curárselo con una pomada, además de llamarlas para que le llevaran papel higiénico al baño, donde se lo encontraban masturbándose. Para realizar los tocamientos, a veces, las echaba en una alfombra y lesintroducía la mano dentro de la camiseta con el pretexto de que tenía que enseñarles a respirar con el abdomen, parte del cuerpo de las niñas desde el que deslizaba su mano hacia arriba para acceder a los pechos y hacia abajo para detenerse en la vulva.

