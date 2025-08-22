Ocio
Música, humor y magia cómica el fin de semana en el Terraza Fest
Estas son las actuaciones previstas para el viernes, sábado y domingo en las calles de Zamora
Monólogo, magia cómica y música suponen los espectáculos programados en el Frescos y Combinados Terraza Fest.
Este viernes 22 de agosto podrán disfrutarse de versiones que tocará Kálamar en el Sibuya Urban Sushi Bar, la cómica Luci Mendoza ofrecerá un monólogo en el merendero de El Panadero de Valorio y en el Risko Café & Berlin Rock&Beer habrá un concierto de Hellen De Luxe, de las 21.30 a las 23.30 horas.
El sábado 23 de agosto Julito Rapado sorprenderá en la cafetería-heladería de San Juan a partir de las 21.00 horas. El pianista Diego Turrión acompañarán con distintas piezas la cena de los comensales del restaurante Liberten. Además, el humor recalará en el Merendero de El Panadero con Ramón Guamá.
El domingo día 24, el trío Brasi, Ceci & Mon ofrecerá un concierto versiones de grandes temas pop y rock en formato acústico en el Pub Numancia.
