Manuel Sanabria ubica su nueva película "La coleccionista" en Zamora

Su pasión por el cine de terror desde niño le ha movido a intentar cumplir uno de sus sueños, dirigir una película de este género. Con su cuarto filme "La coleccionista", un proyecto que empezó a escribir hace años y medio, el zamorano Manuel Sanabria hace realidad su aspiración.

La película plantea "cosas aparentemente de terror, pero, en el fondo, están hablando de una especie de bruja del siglo XXI, que convierte en pesadilla la vida de una serie de personas. Pero más allá de eso sí están hablando de una manera de problemas actuales como puede ser la salud mental, aunque siempre a través del código del terror y del suspense".

La cinta se ambienta entre España y Portugal, en una población ficticia "en la provincia de Zamora" bautizada como Reino Duero.

"Los personajes siempre están caminando en el límite entre lo real y lo imaginado, entre lo real y lo soñado", de tal forma que "nunca saben muy bien, ni ellos ni el espectador, qué es real y qué no, entonces busqué llevarlo también a la geografía y lo ubiqué en un pueblo que está situado entre dos territorios, de hecho al empezar la película empieza con un coche que llega a este pueblo y hay un cartel que reza un pueblo entre dos mundos" explica el director.

Una escena de "La coleccionista". / Cedida

Pese a situarse en una población rayana, incluso en el bar del pueblo hay "algunos carteles que están en castellano y otros están en portugués", el filme se grabó en Apellániz en la provincia de Vitoria, debido a los incentivos fiscales.

Reparto

"La coleccionista" presenta un elenco integrado por Maggie Civantos, Daniel Grau, Belén López, Paco Tous, Asunta Serna, Canco Rodríguez, entre otros. "Son muy buenos actores y con algunos de ellos yo ya había trabajado como con Canco" precisa Manuel Sanabria.

Además, el director resalta la suerte que tuvo porque "Daniel Grau o Maggie Civantos eran mis primeras opciones, coincidió que estaban disponibles y además les gustó mucho el guion".

Entre los puntos fuertes de la trama, Manuel Sanabria destaca que más allá de del suspense "hay unos personajes muy potentes y con unos conflictos muy interesantes en la película y luego, al igual que en muchas películas de terror que me gustan, todo camina hacia un desenlace que tiene mucho sentido, que sorprende y que deja al espectador muy buen sabor de boca".

Reparto de la cinta. / Cedida

Manuel Sanabria ha sacado adelante el proyecto en muy poco tiempo, pese a lo complicado que resulta que una cinta de terror acabe saliendo adelante.

"Ha cambiado el consumo del cine en España, ahora se consume mucho en plataformas donde el terror funciona bastante, pero no sucede lo mismo en la televisión en abierto" precisa al tiempo que añade que "resulta muy difícil sacar una película adelante si no está implicado una televisión en abierto".

Estreno

"La coleccionista" se estrena el viernes 22 en un total de 80 salas de todo el país, una cifra con la que el director y guionista está satisfecho. "El terror tiene un público que no muy amplio y además está el estrenar en agosto, que siempre es complicado porque un poco una lotería", dice entre risa el cineasta.

Por el momento los pases que han efectuado han dejado un buen sabor de boca "la película parece que está gustando" sentencia el director y guionista.

"La coleccionista" también se estrena en Zamora. En Multicines habrá a las 22.30 horas un pase especial que contará con la presencia de Manuel Sanabria, tal y como ha hecho con sus tres anteriores películas. "Me encanta presentarla en Zamora porque soy amigo de toda la familia de los Multicines, es gente que adora y cuida el cine y yo creo que eso siempre hay que agradecerle".

El cineasta compartirá la velada con amigos y con cinéfilos.

