Un hombre herido tras un incidente en el camino de las Llamas de Zamora

Pasadas las cuatro de la tarde, un hombre ha resultado herido a la entrada del camino de las Llamas de Zamora. A las 16.12 horas, en concreto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada de la Policía Nacional alertando de una "agresión" y solicitando asistencia para esta persona, cuyo estado sería grave.

El 1-1-2 también ha dado aviso a la Policía Municipal y a Sacyl, que ha trasladado al hombre en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.

