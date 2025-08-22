Un hombre herido tras un incidente en el camino de las Llamas de Zamora
El herido ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Concha
Pasadas las cuatro de la tarde, un hombre ha resultado herido a la entrada del camino de las Llamas de Zamora. A las 16.12 horas, en concreto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada de la Policía Nacional alertando de una "agresión" y solicitando asistencia para esta persona, cuyo estado sería grave.
El 1-1-2 también ha dado aviso a la Policía Municipal y a Sacyl, que ha trasladado al hombre en una UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuatro Policías Municipales, al juzgado por descargar 9 balazos sobre el tirador del bar Marta
- ¿De qué incendio proviene el humo que cubre Zamora capital?
- Guarido: 'Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto
- Respirar el aire en Zamora es 'peligroso' para la salud
- El aire de Zamora, 'no saludable' por la alta concentración de partículas
- Lorenzo: Cien años de chocolate con churros en Zamora
- Un total de 35 localidades zamoranas se beneficiarán de las ayudas por los incendios forestales
- Hasta cuatro mil hectáreas por hora: la oleada de los incendios veloces en Zamora