La Feria de Porto (Zamora), de la raza alistano sanabresa, desafía el fuego y se celebra el 26 de agosto

Porto de Sanabria acogerá este 26 de agosto la XXII edición del Concurso Morfológico Nacional de la Raza Alistano Sanabresa, una feria que se celebra este año en unas condiciones muy particulares, debido al reciente incendio que ha afectado de lleno a la localidad y toda la comarca.

Caja Rural de Zamora ha acogido este viernes la presentación de la conocida popularmente como la Feria de Porto, de la mano de su director de comunicación, Narciso Prieto, acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco Blanco, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno, y el presidente y director técnico de Aecas (Asociación Española de Criadores de la raza bovina alistana-sanabresa), respectivamente, Óscar Puente y Javier Merino.

Prieto tomó la palabra "en nombre de Caja Rural, por supuesto, mandar un mensaje de ánimo, de fortaleza, de cariño, de apoyo, a todos los vecinos de nuestra provincia, en especial, a los de Porto, de la montaña sanabresa y a todos los sanabreses, a todos los vecinos que han padecido las consecuencias en este fatídico verano", por el "drama de los incendios".

Recordó que hace tres años "dijimos que una parte de alma de los zamoranos quedó en la Culebra" y ahora la historia "se ha repetido". Anunció que en cuanto el fuego acabe Caja Rural, en contacto con las administraciones, actuará. Saben todos los zamoranos que estamos al servicio de nuestra tierra y que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo". Prometió que la Caja Rural de Zamora dará "la respuesta que tengamos que dar y estar, como siempre, a la orden y a la altura de las circunstancias para poder apoyar a nuestros vecinos. Ahora lo único que puedo mandarles es ese mensaje de cariño, de fortaleza, de que sabéis que todo Zamora está con vosotros y que, de alguna manera, lo único que deseamos es que acabe cuanto antes y que nuestras vidas pasen a la normalidad que nos gusta tener todos los días".

Es ese deseo de normalidad lo que ha hecho que la Feria de Porto, ese 22 Concurso Morfológico Nacional de la Raza Sanabresa se vaya a celebrar en la fecha prevista, en lugar de modificar el día, a petición del Ayuntamiento y los organizadores.

Feria de Porto / J.N.

"Lo único que deseo es que tengamos el 26 de agosto una jornada estupenda, que ojalá el 26 de agosto esto haya finalizado y que la gaita suene como tiene que sonar, que nuestras vacas, nuestras reses estén como tienen que estar y que la sonrisa de los sanabreses, de los vecinos de Porto, de todos los zamoranos, sea la sonrisa que tenemos que tener todos los días, con la que todos los días muchos nos levantamos, porque nos gusta ser zamoranos, porque nos gusta ser lo que somos, porque tenemos que presumir de la maravilla de provincia que tenemos y porque tenemos que tener, yo creo, que al fin y al cabo optimismo en saber que somos capaces de salir de esto y de lo que nos venga, porque yo creo que si hay un pueblo que tiene fortaleza son los zamoranos, si ha habido un pueblo que tiene raza son los zamoranos", señaló Narciso Prieto en su emocionada alocución en la que llamó también a la solidaridad para con quienes han sufrido la desgracia de los incendios.

"Nos hemos planteado suspenderla"

Óscar Puente reconoció que este ha sido "el año más complicado" para la organización del Concurso "hemos estado valorando suspenderlo, ya estaba todo preparado, y al final la gente ha dicho que si las circunstancias siguen como están hasta ahora que intentábamos tirar para adelante hasta el último día. Entonces tanto el alcalde en nombre del Ayuntamiento, como yo como presidente de Aecas, que somos los organizadores, con la colaboración de la Caja Rural, del Colegio Veterinario y de Cobadu y de la Junta Castilla y León y de la Diputación hemos seguido para adelante".

"La verdad que los ganaderos teníamos muy pocos ánimos porque hemos quedado destrozados. Pero hemos decidido tirar para adelante, porque lo que hemos criticado todos los días es la inacción que hemos sufrido en el mundo rural. Entonces nosotros no nos podemos comparar, por lo menos lo vamos a intentar. Lo más fácil en esta vida es no hacer nada, lo difícil es hacerlo, y vamos a intentar que entre todo salga de la mejor forma posible, siempre poniendo por delante la seguridad de los presentes, del ganado y de todo el mundo que asista a Porto. Y hoy creemos que esas condiciones se dan".

En caso de que haya circunstancias que impidan la celebración de la Feria, el Concurso se suspenderá de inmediato.

El Concurso

En Feria de Porto, explicó el presidente de la asociación de criadores, "vamos a exponer unos 16 ganaderos de la raza alistano-sanabresa. Es un Concurso Morfológico para que vean los que asistan a la Feria, lo que es una raza desde su origen hasta que se convierte en chuletas. Nosotros vamos a dar allí los premios al mejor ganado, vamos a dar una degustación de hamburguesas para todos los presentes, vamos a hacer una demostración de lo que antiguamente hacían estos animales, es un arrastre de piedras".

Estos animales, rememoró Óscar Puente, "en los pueblos fueron el motor de la provincia, se utilizaban para las labores del campo, para los huertos, para traer leña para el pueblo". Sin embargo, con la mecanización del campo la raza, "se llegó prácticamente a extinguir, solo quedó un pequeño núcleo en Porto de Sanabria".

La raza, inviable económicamente, se fue recuperando con la ayuda de las administraciones, en un proceso que hace tres décadas evitó su desaparición y ahora cuenta con más de dos mil ejemplares.

Agradecimiento a quienes apagaron el fuego

Puente invitó "a todos los zamoranos, que en los momentos complicados estemos todos juntos y unidos, porque hay que salir de esto. Nosotros llevamos ya tres años, dos desastres, dos fuegos terribles, pero bueno, habrá que trabajar para que la cosa cambie y la vida en el mundo rural sea cada vez más difícil, no sea todo trabas y que nos echen de donde queremos nosotros irnos".

El alcalde de Porto, Francisco Blanco, agradeció a las localidades vecinas, como Puebla o Lubián la acogida que brindaron a los vecinos desalojados del pueblo, que definió como "bárbaramente buena, todos los vecinos que se han desplazado ahí han estado súper bien, muy contentos. Tenían muchas ganas de regresar pero se han sentido también muy a gusto y muy bien acogidos".

También agradeció el trabajo de todas las personas implicadas en la extinción del incendio, que "se pasó hacia el casco urbano de Porto. Hubo un vuelco total de cada una de las personas, pero debo nombrar primero a Guti (nombre con el que se conoce a José Luis Gutiérrez), director de extinción. Vi en su rostro toda la carga emocional y dedicación. A los operarios que estuvieron al límite de sucumbir en una de sus intervenciones como por caso a Poli y los que me acompañaban".

Mencionó asimismo el alcalde "a los miembros de la UME, los servicios de la Junta, bomberos de la Diputación, operarios llegados de otras comunidades, no quisiera olvidarme de nadie. Por supuesto el operativo aéreo, la Guardia Civil que como servicio de control de la población estuvo las 24 horas y gracias a la cual se pudo encontrar a un ganadero que se encontraba perdido en la sierra durante la noche. El grupo de vecinos voluntarios que también actuaron, que se dedicaron a desbrozar un corredor que hizo una labor importante para acceso de los profesionales".

Argumentó la decisión de seguir adelante con la Feria "a pesar del desasosiego de los ganaderos, para demostrar que la vida debe seguir su desarrollo cotidiano y no rendirnos. También como forma reivindicativa de lo rural, la necesidad de llenar los montes de ganados que sirven de desbroce y limpieza de la maleza que hace tan virulentos los incendios. Los ganaderos y agricultores en su labor diaria son los que mantienen más vivos y protegidos los espacios naturales".

Denuncia del abandono institucional

Francisco Blanco denunció el "abandono por parte de las instituciones de esta forma de vida tan necesaria (refiriéndose a la ganadería). Son pocos pero muy vitales para el desarrollo social. Deben ser protegidos tanto más que los parques naturales por su labor de evitar la desertización del entorno rural. Lo que está ocurriendo es que hay una desertización humana, nos invade la vegetación, los árboles, que son muy necesarios, pero estamos padeciendo en el ámbito rural una desertización humana".

"Esta, dijo, es la causa de estos incendios virulentos. Y quiero finalizar recordando y dando fuerzas a los familiares de los fallecidos en los incendios y a los vecinos que han perdido parte de sus recuerdos y vida en estos desastres medioambientales y personales. Esta es la manifestación que quiere hacer la corporación".

Javier Merino, el director técnico de la Raza Alistana Sanabresa dijo que "la trashumancia en España a mediados del siglo XX era de 1.350.000 ovejas que subían a los montes de León y de Zamora. Creo que este año en Sanabria han subido cuatro mil. Y son de Alcañices. Vacas no sé si habrá 2.000. No creo. A mí hay una palabra que me encanta que es gestión. Y si no se hace gestión, pues no se hace nada".

"Yo creo que la inacción es la falta de gestión, explicó el director técnico de Aecas. Tú no puedes dejar el monte si no hay ese continuo desgaste por parte del ganado. Y es que ahora mismo, si os dais cuenta, en el parque natural del Lago de Sanabria desde Orense hasta que acaba, por el este, es que no hay ni un cortafuegos. Si entra el fuego desde Orense con viento gallego, acaba en Doney, no hay porque no hay ni un cortafuegos. Y los cortafuegos con estos incendios pueden no ser efectivos, pero lo que son es la vía de entrada de los efectivos que van a apagar el fuego".

En el cañón del Tera explicó el técnico, no se puede entrar a apagar el fuego. Se apagará cuando el domingo caiga agua. Estamos abandonando lo rural. Yo cada vez encuentro menos vacas en el medio rural, y menos ovejas. Hablábamos hace tres años que el perfil del ganado en la Sierra de la Culebra había cambiado, antes eran todo ovejas y ahora están cambiando para vacas. No hay ganaderos porque económicamente no son rentables y la gente no va a los pueblos".

"La palabra es gestión. Y no tirarse insultos y todo esto que se ve ahora. "Y tú más". Y tú más, no, si es que son todos iguales. Y tú más no. Hay que ponerse todos juntos y tirar por lo rural. Porque como no vayamos por lo rural, no sé qué van a comer. Luego querrán comer".

PROGRAMA

11.00 horas. Inauguración oficial. Dos jueces determinarán cuáles son los animales mejores del concurso morfológico.

Este año se va a conceder un premio especial a la mejor ganadería denominado "Memorial Justo Puente", fallecido este año y uno de los pioneros de la raza.

Habrá degustación de mini hamburguesas. El año pasado se repartieron 2.000 mini hamburguesas de carne alistana sanabresa.

Por parte del Colegio de Veterinarios su presidenta, Elena Laguno, mostró su apoyo a la Feria con el premio al mejor lote y "porque creemos firmemente en el hecho de apoyar a la ganadería". Llamó a "enfocar más todas las fuerzas hacia el sector primario" y apoyar las razas, muy adaptativas al medio natural de Zamora.

Suscríbete para seguir leyendo