La entrada más barata para Edadesdel Hombre costará 7,5 euros

La entrada general a la exposición "Esperanza" que abrirá sus puertas a principios de octubre en la iglesia de San Cipriano y de la Catedral costará 9 euros y la reducida, 7,5 euros.

De esta segunda modalidad podrán beneficiarse pensionistas y mayores de 65 años, personas con discapacidad inferior al 33%, menores de 18 años, titulares del carné joven, miembros de familias numerosas y personas en situación legal de desempleo que deberán presenta en la taquilla del documento oficial correspondiente que lo acredite.

A la experiencia de realidad virtual que tendrá lugar en el claustro de la Catedral previo desembolso de 5 euros en el caso de entrada general y si es reducida, de 3 euros.

Las entradas combinadas, es decir exposición y realidad virtual, tiene un precio de venta de 12 euros que asciende a 14 euros si se opta por adquirir el programa de mano.

Respecto al templo del Carmen de San Isidoro el pase "será gratuito" y en él "tendrá lugar talleres para escolares" según han explicado fuentes de la muestra de arte sacro.

La Fundación de las Edades del Hombre oferta la posibilidad de visitas guiadas para grupo por un coste de 175 euros e incluye la posibilidad de realizarla acompañado por un monitor.

