En Directo
DIRECTO | Los trabajos de extinción buscan evitar la reactivación de focos mientras se espera el regreso de los vecinos de Ribadelago, San Martín de Castañeda y Vigo
La Junta publica el listado de los 35 pueblos que se beneficiarán de las ayudas por los incendios
UGT denuncia la situación "límite" de los bomberos forestales, con turnos de 20 horas
La orografía complica la extinción del fuego y el humo dificulta la labor de los medios aéreos
La calidad del aire, buena en Zamora y regular en Benavente
Restablecida la normalidad en la línea del AVE Madrid - Galicia tras más de una semana
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Entre el infierno y la precariedad laboral
¿Y tú de quién eres? Esa pregunta se le puede hacer a cualquiera de los efectivos de extinción desplegados estos días en la provincia, ya que el galimatías laboral del sector incluye trabajadores públicos de la Junta, otros de brigadas especializadas del Ministerio, un gran número contratados a través de la empresa pública Tragsa y otro importante grupo de operarios pertenecientes a 35 empresas privadas con las que la Junta subcontrata servicios.
Todos ellos están luchando contra incendios como los de Porto, Puercas, Castromil o Molezuelas de la Carballeda, en algunas situaciones jugándose el tipo para apagar las llamas. Sin embargo, excepto los de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) que forman parte de los medios estatales, el resto no tienen reconocida la categoría profesional de bombero forestal, un signo más de su precariedad laboral que ha denunciado el sindicato UGT de Zamora.
Columnas de humo y hectáreas de terreno quemado
Impresionantes las imágenes del incendio de Porto proporcionadas por el Ejército del Aire.
Prioridad: evitar que las llamas se propaguen
El perímetro del incendio forestal de Porto podría superar ya los 100 kilómetros. Así lo ha confirmado este jueves el director técnico del incendio, Manuel Moreno, quien ha asegurado que los medios de extinción desplegados en la zona han centralizado este jueves parte de sus esfuerzos en asegurar el perímetro mediante fuego técnico y “pasadas” con maquinaria pesada, aunque en aquellas zonas en las que, por la compleja orografía, no es posible utilizar estos medios, se ha tenido que recurrir al “trabajo manual”.
Del mismo modo, Moreno ha precisado que a lo largo de esta jornada ha sido necesario utilizar la táctica del fuego técnico para contener el avance de las llamas hacia la zona de San Ciprián de Sanabria, considerada uno de los “puntos calientes”, al igual que Vigo, San Martín de Castañeda, el Cañón del Tera y el de Cárdena, al oeste de Ribadelago.
El incendio de Porto supera los 100 kilómetros de perímetro
El incendio forestal de Porto, que ha calcinado el corazón de la comarca de Sanabria, podría superar los 100 kilómetros de perímetro. Esa es la estimación de Manuel Ignacio Moreno, director técnico del incendio, que ha vaticinado que la noche de este jueves podría ser propicia para terminar de controlar el fuego. Ahora mismo, los esfuerzos se centran en que las llamas no pasen a la ladera sur del río Cárdena. Pese a que los puntos calientes se van sucediendo, la situación es mucho mejor que la de jornadas anteriores.
La previsión climatológica para la noche del jueves y madrugada del viernes es “bastante favorable”, en palabras de Moreno, quien ha asegurado que habrá mucha humedad, viento no muy intenso y una temperatura que va a bajar muchísimo. “Eso permitirá que el incendio se achante”, ha vaticinado.
La UME trabaja en las inmediaciones de Moncabril
Imágenes compartidas por la subdelegación del Gobierno sobre los trabajos de la UME junto a la central hidroeléctrica de Moncabril.
El ganado desciende por el terreno quemado
Un grupo de vacas baja de la sierra por el camino del Fraile, con todo el terreno quemado: "Este año ya no volverán porque no hay nada que comer".
El incendio de Porto da una tregua
Buenas noticias para los habitantes de algunos de los pueblos desalojados a causa del incendio forestal de Porto de Sanabria. Esta tarde, el CECOPI de Zamora acaba de dar la instrucción para el realojo de los vecinos de San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso. En total, 142 personas, de las cuales 16 permanecían en el albergue provisional del Centro de Transportes de Benavente.
Sin embargo, todavía hay varios pueblos que permanecen evacuados debido al humo y la cercanía de las llamas. Se trata de las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo, San Ciprián, Murias, Cerdillo, Ribadelago Nuevo y Ribadelajo Viejo, cuyos habitantes permanecen a la espera de volver a sus casas.
Imágenes del realojamiento
Imágenes previas al realojamiento de 142 personas en Sanabria.
10 hidroaviones asignados al incendio de Porto
Diez hidroaviones/helicópteros se encuentran en estos momentos trabajando en el incendio forestal de Porto de Sanabria.
142 desalojados vuelven a sus casas
El CECOPI de Zamora acaba de dar la instrucción para que las personas desalojadas de las localidades de San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso puedan volver a casa. Se trata de 142 personas las desalojadas, de las cuales 16 permanecían en el albergue provisional del Centro de Transportes de Benavente.
Permanecen desalojadas las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo, San Ciprián, Murias, Cerdillo, Ribadelago Nuevo y Ribadelajo Viejo.
