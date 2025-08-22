DIRECTO | Los trabajos de extinción buscan evitar la reactivación de focos mientras se espera el regreso de los vecinos de Ribadelago, San Martín de Castañeda y Vigo

Entre el infierno y la precariedad laboral

¿Y tú de quién eres? Esa pregunta se le puede hacer a cualquiera de los efectivos de extinción desplegados estos días en la provincia, ya que el galimatías laboral del sector incluye trabajadores públicos de la Junta, otros de brigadas especializadas del Ministerio, un gran número contratados a través de la empresa pública Tragsa y otro importante grupo de operarios pertenecientes a 35 empresas privadas con las que la Junta subcontrata servicios.

Todos ellos están luchando contra incendios como los de Porto, Puercas, Castromil o Molezuelas de la Carballeda, en algunas situaciones jugándose el tipo para apagar las llamas. Sin embargo, excepto los de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) que forman parte de los medios estatales, el resto no tienen reconocida la categoría profesional de bombero forestal, un signo más de su precariedad laboral que ha denunciado el sindicato UGT de Zamora.

