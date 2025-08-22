En Directo

DIRECTO | Los trabajos de extinción buscan evitar la reactivación de focos mientras se espera el regreso de los vecinos de Ribadelago, San Martín de Castañeda y Vigo

La Junta publica el listado de los 35 pueblos que se beneficiarán de las ayudas por los incendios

UGT denuncia la situación "límite" de los bomberos forestales, con turnos de 20 horas

La orografía complica la extinción del fuego y el humo dificulta la labor de los medios aéreos

La calidad del aire, buena en Zamora y regular en Benavente

Restablecida la normalidad en la línea del AVE Madrid - Galicia tras más de una semana

VÍDEO | Trabajos de liquidación de reproducción en la zona de Galende, en el incendio forestal de Porto

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

